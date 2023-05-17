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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, İstanbul'da oynanacak finale gitmeye hak kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, İstanbul'da oynanacak finale gitmeye hak kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı rövanşta da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale gitmeye hak kazandı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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milan
inter
uefa şampiyonlar ligi
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Milano derbisine sahne olan yarı final eşleşmesinin rövanşında Inter, Milan'ı konuk etti.Golsüz tamamlanan ilk 45 dakikanın ardından Inter, galibiyet golünü 74. dakikada Lautaro Martinez'le buldu. Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Inter rakibini eleyerek final biletini aldı. Eşleşmenin ilk maçını Inter 2-0 kazanmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde Inter rakibi, Manchester City-Real Madrid eşleşmesinin rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak.İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.13 yıl sonra Inter finaldeMilan'ı eleyerek finale kalan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra finale kaldı.2009-10 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde finale çıkan Milano temsilcisi, finalde Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek şampiyon olmuştu.Takip eden iki sezonun birinde çeyrek finalde diğerinde son 16 turunda kupaya veda eden Inter, 2018-19 sezonuna kadar Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun dışında kalmıştı.4. kez zafer peşindeAvrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla iki kez şampiyonluğa ulaşan Inter, toplamda 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.Inter, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek finali kazanması halinde 4. kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaşacak.
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milan, inter, uefa şampiyonlar ligi
milan, inter, uefa şampiyonlar ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, İstanbul'da oynanacak finale gitmeye hak kazandı

00:09 17.05.2023
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı rövanşta da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale gitmeye hak kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı rövanşta da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale gitmeye hak kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter, ilk maçta 2-0 yendiği Milan'ı rövanşta da 1-0 mağlup ederek, İstanbul'da oynanacak finale gitmeye hak kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Milano derbisine sahne olan yarı final eşleşmesinin rövanşında Inter, Milan'ı konuk etti.

Golsüz tamamlanan ilk 45 dakikanın ardından Inter, galibiyet golünü 74. dakikada Lautaro Martinez'le buldu. Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Inter rakibini eleyerek final biletini aldı. Eşleşmenin ilk maçını Inter 2-0 kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde Inter rakibi, Manchester City-Real Madrid eşleşmesinin rövanş karşılaşmasının ardından belli olacak.

İki takım arasında İspanya'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

13 yıl sonra Inter finalde

Milan'ı eleyerek finale kalan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra finale kaldı.

2009-10 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde finale çıkan Milano temsilcisi, finalde Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

Takip eden iki sezonun birinde çeyrek finalde diğerinde son 16 turunda kupaya veda eden Inter, 2018-19 sezonuna kadar Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun dışında kalmıştı.

4. kez zafer peşinde

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla iki kez şampiyonluğa ulaşan Inter, toplamda 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.

Inter, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek finali kazanması halinde 4. kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaşacak.
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