UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230517/uefa-sampiyonlar-ligi-yari-final-rovansinda-manchester-city-real-madridi-4-0-maglup-etti-1071239807.html
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Inter'in rakibi oldu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T23:54+0300
2023-05-18T00:06+0300
spor
inter milan
real madrid
manchester city
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071239857_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ce0c9f0f38e9c28e8f5d5316a706c784.jpg
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanşında, ilk maçta 1-1 berabere kalan takımlardan İngiltere temsilcisi Manchester City, İspanya'nın Real Madrid takımını Etihad Stadı'nda ağırladı.Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği karşılaşmaya üst üste ataklarla başlayan ev sahibi ekip, Rodri, Jack Grealish, Kevin De Bruyne ve Erling Haaland ile ilk dakikalarda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi.Baskısını artıran City'de De Bruyne'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bernardo Silva, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturarak 23. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.Oyuna ortak olmaya çalışan Real Madrid'de ceza saha dışında meşin yuvarlakla buluşan Toni Kroos'un 35. dakikada yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda top, üst direkten döndü.Manchester City'de ceza sahasına çalımlarla giren İlkay Gündoğan'ın sert şutunda defanstan dönen top, kale önündeki Bernardo Silva'ya yöneldi. Portekizli oyuncu, düzgün bir kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golüne 37. dakikada imza atarak, ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.Silva, Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid'e iki gol atmayı başaran Lionel Messi ve Robert Lewandowski'nin ardından üçüncü oyuncu konumuna geldi.İkinci devreye daha atak başlayan Real Madrid'de David Alaba'nın 50. dakikadaki kavisli ve sert frikik şutunda, City kalecisi Ederson, şık bir kurtarışa imza atarak topu kornere çeldi.Kontrataklarla etkili olan City ekibinde İlkay Gündoğan'ın topuk pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Haaland'ın 73. dakikadaki yerden vuruşunda, kaleci Thibaut Courtois'dan dönen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak kornere çıktı.Ataklarını sıklaştıran City'de De Bruyne'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Manuel Akanji'nin kafa vuruşu, Real Madridli savunma oyuncusu Eder Militao'ya çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Brezilyalı oyuncunun kendi kalesine attığı golle City, rakibi karşısında 3-0 öne geçti.Son dakikalarda risk alarak çok oyuncuyla hücuma çıkan Real Madrid'in Karim Benzema ve Dani Ceballos ile yakaladığı gol pozisyonlarında kaleci Ederson, başarılı oldu.City'de oyuna sonradan giren iki oyuncudan Phil Foden'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli Julian Alvarez, teknik bir vuruşa topu 90+1. dakikada filelere gönderdi ve takımının sahadan 4-0 galip ayrılmasını sağladı.Öte yandan, Real Madrid'i çalıştıran İtalyan Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'u geçerek 191 maçla turnuva tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör oldu.14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid'i eleyen Manchester City, 2021 yılının ardından turnuvada ikinci kez son iki takım arasına kaldı. İngiltere ekibi, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İtalya ekibi Inter ile karşılaşacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071239857_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a777f24f9e69ab0de13ae4824b445bcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
inter milan, real madrid, manchester city
inter milan, real madrid, manchester city

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup etti

23:54 17.05.2023 (güncellendi: 00:06 18.05.2023)
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup etti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
Abone olTelegram
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Inter'in rakibi oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanşında, ilk maçta 1-1 berabere kalan takımlardan İngiltere temsilcisi Manchester City, İspanya'nın Real Madrid takımını Etihad Stadı'nda ağırladı.
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği karşılaşmaya üst üste ataklarla başlayan ev sahibi ekip, Rodri, Jack Grealish, Kevin De Bruyne ve Erling Haaland ile ilk dakikalarda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi.
Baskısını artıran City'de De Bruyne'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bernardo Silva, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturarak 23. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Oyuna ortak olmaya çalışan Real Madrid'de ceza saha dışında meşin yuvarlakla buluşan Toni Kroos'un 35. dakikada yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda top, üst direkten döndü.
Manchester City'de ceza sahasına çalımlarla giren İlkay Gündoğan'ın sert şutunda defanstan dönen top, kale önündeki Bernardo Silva'ya yöneldi. Portekizli oyuncu, düzgün bir kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golüne 37. dakikada imza atarak, ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.
Silva, Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid'e iki gol atmayı başaran Lionel Messi ve Robert Lewandowski'nin ardından üçüncü oyuncu konumuna geldi.
İkinci devreye daha atak başlayan Real Madrid'de David Alaba'nın 50. dakikadaki kavisli ve sert frikik şutunda, City kalecisi Ederson, şık bir kurtarışa imza atarak topu kornere çeldi.
Kontrataklarla etkili olan City ekibinde İlkay Gündoğan'ın topuk pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Haaland'ın 73. dakikadaki yerden vuruşunda, kaleci Thibaut Courtois'dan dönen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak kornere çıktı.
Ataklarını sıklaştıran City'de De Bruyne'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Manuel Akanji'nin kafa vuruşu, Real Madridli savunma oyuncusu Eder Militao'ya çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Brezilyalı oyuncunun kendi kalesine attığı golle City, rakibi karşısında 3-0 öne geçti.
Son dakikalarda risk alarak çok oyuncuyla hücuma çıkan Real Madrid'in Karim Benzema ve Dani Ceballos ile yakaladığı gol pozisyonlarında kaleci Ederson, başarılı oldu.
City'de oyuna sonradan giren iki oyuncudan Phil Foden'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli Julian Alvarez, teknik bir vuruşa topu 90+1. dakikada filelere gönderdi ve takımının sahadan 4-0 galip ayrılmasını sağladı.
Öte yandan, Real Madrid'i çalıştıran İtalyan Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'u geçerek 191 maçla turnuva tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör oldu.
14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid'i eleyen Manchester City, 2021 yılının ardından turnuvada ikinci kez son iki takım arasına kaldı. İngiltere ekibi, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İtalya ekibi Inter ile karşılaşacak.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала