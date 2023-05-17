https://sputniknews.com.tr/20230517/turkiyede-konut-fiyatlari-1-yilda-yuzde-1328-artti-1071218777.html

Türkiye’de konut fiyatları 1 yılda yüzde 132.8 arttı

Türkiye’de konut fiyatları 1 yılda yüzde 132.8 arttı

Konut fiyat endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 132.8 artış gösterdi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T15:07+0300

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2023-05-17T15:07+0300

ekonomi

türkiye

konut

türkiye konut fiyat endeksi

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artış

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini paylaştı.Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5.4 oranında artarak 809.3 seviyesinde gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132.8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 55,4 oranında artış gösterdi.İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4.7, 6.5 ve 6.1 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 127.3, 135.2 ve 133.4 oranlarında artış gösterdi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/kredi-almak-zorlasti-konut-satislari-dustu-bazi-bankalar-ihtiyac-kredisi-vermeme-karari-almis-1071207823.html

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