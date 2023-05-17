https://sputniknews.com.tr/20230517/tayvanda-escinsel-ciftlerin-cocuk-evlat-edinmesine-izin-cikti-1071201121.html
Tayvan'da eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesine izin çıktı
Tayvan'da eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesine izin çıktı
Eşcinsel evlilikleri konusunda Asya'nın öncü ülkelerinden Tayvan'da çocuk evlat edinmeye dair alınan son karar, evlilikte eşitliğin sağlanması adına son... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T11:13+0300
2023-05-17T11:13+0300
2023-05-17T11:14+0300
tayvan
dünya
eşcinsel evlilik
çocuk
evlat edinme
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Eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Asya ülkesi Tayvan'da eşcinsel ve lezbiyen çiftler artık yasal olarak evlat edinebilecek. Tayvan'da 2019'daki bu tarihi yasallaştırma adımına rağmen yalnızca heteroseksüel çiftlerin ve bekarların, kendileriyle biyolojik bağı olmayan çocukları evlat edinmesine izin veriliyordu. Bu da eşcinsel çiftlerin yalnızca birinin, çocuğun yasal vasisi olarak kayda geçmesine ama çocuk yetiştirme yükünün ikisinin de omuzlarında olmasına sebep oluyordu. Son yasal değişiklikle birlikte bu engel de kaldırılmış oldu. Tasarıya destek veren vekillerden Fan Yu, "Aile sevgisi değişmez, yalnızca ortak velayet sayesinde tüm tarafların hak ve çıkarlarını kanunen koruyabiliriz" ifadelerini kullandı. Ocak ayında emsal niteliğindeki mahkeme kararına göre Kaohsiung şehrinden erkek bir eşcinsel çift evlat edinme yasağını aşmayı başarmış ve çocuklarının ortak velayetini almıştı. Ancak mahkemeler benzer davaları geri çeviriyordu. Ocak ayındaki diğer bir önemli kararla Tayvan hükümeti Tayvanlı bir kişinin aynı cinsiyetten bir yabancıyla evlenmesine de izin vermişti. Evlenilecek kişinin eşcinsel evliliğin yasal olmadığı bir ülkenin vatandaşı olmasının da dikkate alınmayacağı açıklanmıştı. Ancak bu izin Çin anakarasından olanları kapsamıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20190517/asyada-ilk-tayvan-parlamentosu-escinsel-evlilikleri-onayladi-1039077723.html
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tayvan, eşcinsel evlilik, çocuk, evlat edinme
tayvan, eşcinsel evlilik, çocuk, evlat edinme
Tayvan'da eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesine izin çıktı
11:13 17.05.2023 (güncellendi: 11:14 17.05.2023) Abone ol
Eşcinsel evlilikleri konusunda Asya'nın öncü ülkelerinden Tayvan'da çocuk evlat edinmeye dair alınan son karar, evlilikte eşitliğin sağlanması adına son engellerden birini daha ortadan kaldırdı.
Eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Asya ülkesi Tayvan'da eşcinsel ve lezbiyen çiftler artık yasal olarak evlat edinebilecek.
Tayvan'da 2019'daki bu tarihi yasallaştırma adımına rağmen yalnızca heteroseksüel çiftlerin ve bekarların, kendileriyle biyolojik bağı olmayan çocukları evlat edinmesine izin veriliyordu. Bu da eşcinsel çiftlerin yalnızca birinin, çocuğun yasal vasisi olarak kayda geçmesine ama çocuk yetiştirme yükünün ikisinin de omuzlarında olmasına sebep oluyordu.
Son yasal değişiklikle birlikte bu engel de kaldırılmış oldu. Tasarıya destek veren vekillerden Fan Yu, "Aile sevgisi değişmez, yalnızca ortak velayet sayesinde tüm tarafların hak ve çıkarlarını kanunen koruyabiliriz" ifadelerini kullandı.
Ocak ayında emsal niteliğindeki mahkeme kararına göre Kaohsiung şehrinden erkek bir eşcinsel çift evlat edinme yasağını aşmayı başarmış ve çocuklarının ortak velayetini almıştı. Ancak mahkemeler benzer davaları geri çeviriyordu.
Ocak ayındaki diğer bir önemli kararla Tayvan hükümeti Tayvanlı bir kişinin aynı cinsiyetten bir yabancıyla evlenmesine de izin vermişti. Evlenilecek kişinin eşcinsel evliliğin yasal olmadığı bir ülkenin vatandaşı olmasının da dikkate alınmayacağı açıklanmıştı. Ancak bu izin Çin anakarasından olanları kapsamıyordu.