Suudi Arabistan ile Suriye dışişleri bakanları iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
Eski TBMM Başkanvekili Ateş: Seçimde kaybeden Batı oldu
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçimleri ve dünyadaki yankıları
16:03
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türk milliyetçileri kimler? İkinci tur nasıl şekillenecek?
17:07
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
20:45
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230517/suudi-arabistan-ile-suriye-disisleri-bakanlari-iki-ulkeyi-ilgilendiren-konulari-gorustu-1071238312.html
Suudi Arabistan ile Suriye dışişleri bakanları iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştü
Suudi Arabistan ile Suriye dışişleri bakanları iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştü
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile iki ülkeyi de ilgilendiren konuları ele aldı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T23:01+0300
2023-05-17T23:01+0300
suriye
suudi arabistan
dünya
arap birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071238529_0:182:2048:1334_1920x0_80_0_0_bd224720a02f0c1c0dc953bbce67ba1c.jpg
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 19 Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısının oturum aralarında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Suriyeli mevkidaşı Mikdad bir araya geldi.Görüşmede Suriye krizindeki ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ortak önemi haiz konular değerlendirildi.Ayrıca ikili, 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısının gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad başkanlığındaki Şam yönetimi heyeti 15 Mayıs'ta 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısına katılmak üzere Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüArap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
suriye
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071238529_14:0:2035:1516_1920x0_80_0_0_edb747654bc8675ffdc180dbae9c291c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, suudi arabistan, arap birliği
suriye, suudi arabistan, arap birliği

Suudi Arabistan ile Suriye dışişleri bakanları iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştü

23:01 17.05.2023
© AASuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan (sağda) ile Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad (solda)
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan (sağda) ile Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad (solda) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile iki ülkeyi de ilgilendiren konuları ele aldı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 19 Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısının oturum aralarında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Suriyeli mevkidaşı Mikdad bir araya geldi.
Görüşmede Suriye krizindeki ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ortak önemi haiz konular değerlendirildi.
Ayrıca ikili, 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısının gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad başkanlığındaki Şam yönetimi heyeti 15 Mayıs'ta 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısına katılmak üzere Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü

Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.
Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала