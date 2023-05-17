https://sputniknews.com.tr/20230517/suudi-arabistan-ile-suriye-disisleri-bakanlari-iki-ulkeyi-ilgilendiren-konulari-gorustu-1071238312.html

Suudi Arabistan ile Suriye dışişleri bakanları iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştü

Suudi Arabistan ile Suriye dışişleri bakanları iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile iki ülkeyi de ilgilendiren konuları ele aldı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T23:01+0300

2023-05-17T23:01+0300

2023-05-17T23:01+0300

suriye

suudi arabistan

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arap birliği

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Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 19 Mayıs'ta düzenlenmesi beklenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısının oturum aralarında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile Suriyeli mevkidaşı Mikdad bir araya geldi.Görüşmede Suriye krizindeki ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ortak önemi haiz konular değerlendirildi.Ayrıca ikili, 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısının gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad başkanlığındaki Şam yönetimi heyeti 15 Mayıs'ta 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi için bakanlar düzeyindeki hazırlık toplantısına katılmak üzere Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüArap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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