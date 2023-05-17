https://sputniknews.com.tr/20230517/soylu-bolgeye-240-bin-konut-yapilacak-ve-1-milyonun-uzerinde-suriyeli-kardesimiz-bu-bolgeye-gececek-1071239534.html
Soylu: Bölgeye 240 bin konut yapılacak ve 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu bölgeye geçecek
Soylu: Bölgeye 240 bin konut yapılacak ve 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu bölgeye geçecek
İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye’yi göçmen deposu yapmayız ama Suriyeliler bizim kardeşlerimiz, biz onları ölüme gönderemeyiz. Güvenli bölgede 240 bin konut... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T23:34+0300
2023-05-17T23:34+0300
2023-05-17T23:37+0300
politika
süleyman soylu
sığınmacı
sığınmacılar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100 televizyon kanalında canlı yayına katılarak güdeme dair soruları yanıtladı. Suriyeli sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu "553 bin 335 Suriyeli kardeşimiz güvenli alanlara geri döndüler. Suriyeli göçmenlerin büyük bir bölümü Halep’ten geliyor. Halep, bizim misakı milli sınırımız, bunlar bizim insanımız. Suriye ve Irak Türkmenleri'nin vatandaş yapılmasına Türkiye Cumhuriyeti devlet politikası olarak hep karşı çıktı. Süreç öyle bir sıkıntılı hale döndü ki artık onları vatandaş yapıyoruz. Onlar bizim kardeşimiz" dedi."Türkiye’yi göçmen deposu yapmayız ama Suriyeliler bizim kardeşlerimiz, biz onları ölüme gönderemeyiz" ifadesini kullanan Soylu "Ama biz güvenli bölgede, onlarla bunu gerçekleştirebilme imkanına sahibiz" ifadesini kullanan Soylu . 3 ana merkezde yaklaşık 240 bin konuta başlanıyor, bunu 6-7 ay önce anons ettik. Deprem ve savaşın olması frene basmamıza sebep oldu, yoksa şu ana kadar temelleri atılmış olacaktı. Oranın kendi gelirleriyle organize sanayi siteleri yaptık" şeklinde konuştu.Süleyman Soylu sözlerine şöyle devam etti:
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süleyman soylu, sığınmacı, sığınmacılar
süleyman soylu, sığınmacı, sığınmacılar
Soylu: Bölgeye 240 bin konut yapılacak ve 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu bölgeye geçecek
23:34 17.05.2023 (güncellendi: 23:37 17.05.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye’yi göçmen deposu yapmayız ama Suriyeliler bizim kardeşlerimiz, biz onları ölüme gönderemeyiz. Güvenli bölgede 240 bin konut yapılacak ve 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu bölgeye geçecek" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
tv100 televizyon kanalında canlı yayına katılarak güdeme dair soruları yanıtladı.
Suriyeli sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Soylu "553 bin 335 Suriyeli kardeşimiz güvenli alanlara geri döndüler. Suriyeli göçmenlerin büyük bir bölümü Halep’ten geliyor. Halep, bizim misakı milli sınırımız, bunlar bizim insanımız. Suriye ve Irak Türkmenleri'nin vatandaş yapılmasına Türkiye Cumhuriyeti devlet politikası olarak hep karşı çıktı. Süreç öyle bir sıkıntılı hale döndü ki artık onları vatandaş yapıyoruz. Onlar bizim kardeşimiz" dedi.
"Türkiye’yi göçmen deposu yapmayız ama Suriyeliler bizim kardeşlerimiz, biz onları ölüme gönderemeyiz" ifadesini kullanan Soylu "Ama biz güvenli bölgede, onlarla bunu gerçekleştirebilme imkanına sahibiz" ifadesini kullanan Soylu . 3 ana merkezde yaklaşık 240 bin konuta başlanıyor, bunu 6-7 ay önce anons ettik. Deprem ve savaşın olması frene basmamıza sebep oldu, yoksa şu ana kadar temelleri atılmış olacaktı. Oranın kendi gelirleriyle organize sanayi siteleri yaptık" şeklinde konuştu.
Süleyman Soylu sözlerine şöyle devam etti:
"Bu bölgeye 240 bin konut yapılacak ve 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu bölgeye geçecek. Altyapı oluşturuldu, organize sanayi siteleri kuruldu. Bunlar yapılırken devletin kasasından tek kuruş çıkmadı. Uluslararası bağışçılar bağış yapıyor.
AFAD burada bir şehir planı yaptı, defalarca buralarda çalışma yapıldı. Zemin etütleri yapıldı ve Türkiye’nin kasasından bir kuruş çıkmadan bu gerçekleşiyor. Biz soru soruyoruz ‘Suriye güvenli hale gelirse gider misiniz?’, yüzde 65’i ‘Biz gideriz’ diyor, kimseye ‘Ben seni ölüme itiyorum’ diyemeyiz."