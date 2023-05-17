Soylu: Bölgeye 240 bin konut yapılacak ve 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu bölgeye geçecek

"Bu bölgeye 240 bin konut yapılacak ve 1 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu bölgeye geçecek. Altyapı oluşturuldu, organize sanayi siteleri kuruldu. Bunlar yapılırken devletin kasasından tek kuruş çıkmadı. Uluslararası bağışçılar bağış yapıyor.

AFAD burada bir şehir planı yaptı, defalarca buralarda çalışma yapıldı. Zemin etütleri yapıldı ve Türkiye’nin kasasından bir kuruş çıkmadan bu gerçekleşiyor. Biz soru soruyoruz ‘Suriye güvenli hale gelirse gider misiniz?’, yüzde 65’i ‘Biz gideriz’ diyor, kimseye ‘Ben seni ölüme itiyorum’ diyemeyiz."