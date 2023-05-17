https://sputniknews.com.tr/20230517/saglik-bakani-kocadan-malpraktis-yasasina-iliskin-aciklama-1071238737.html

Sağlık Bakanı Koca'dan 'malpraktis yasası'na ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan 'malpraktis yasası'na ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) dolayısıyla sağlık çalışanlarına açılan davalarda kasıt olmadıkça tazminatı devletin... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T23:01+0300

2023-05-17T23:01+0300

2023-05-17T23:01+0300

türkiye

fahrettin koca

malpraktis

yasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543421_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_13d16104866767fe5d05b6fcdfa5cf39.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki "Malpraktis yasası 1 yılda nasıl sonuç verdi?" başlıklı açıklamasında, "Malpraktis yasası olarak bilinen 3359 sayılı kanunun ek-18. maddesinin yürürlüğe girdiği 27 Mayıs 2022'den bu yana Mesleki Sorumluluk Kurulu'na 6 bin 778'i soruşturma izinli talepli, 652'si rücuya ilişkin olmak üzere 7 bin 430 dosya intikal etti. Rücuya ilişkin 652 dosyadan hiçbirinde sağlık meslek mensuplarına rücuya gidilmemiştir" ifadesini kullandı.Bu 652 dosyaya, ceza mahkemesi kararı olmadığı için Mesleki Sorumluluk Kurulu'na sunulmaksızın rücuya gidilmemesi istenen hiçbir dosyanın dahil olmadığını belirten Koca bu tip başvuruların sayısının 2 binin üzerinde olduğunun düşünüldüğünü aktardı.Koca şunları kaydetti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahrettin koca, malpraktis, yasa