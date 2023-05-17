IEA, aylık raporunda Rusya'nın ihracatının geçen ay günde 50 bin varil artarak günde 8.3 milyon varile ulaştığını duyurdu. Konuyla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın petrol ihracatının nisan ayında Ukrayna operasyonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, Moskova’ya... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

Rusya'nın petrol ihracatı Şubat 2022’den bu yana maksimum seviyeye ulaştı

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın petrol ihracatının nisan ayında Ukrayna operasyonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, Moskova’ya uygulanan Batı yaptırımlarına rağmen petrol gelirinin 1.7 milyar dolar arttığını açıkladı.