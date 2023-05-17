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Rusya'nın petrol ihracatı Şubat 2022’den bu yana maksimum seviyeye ulaştı
Rusya'nın petrol ihracatı Şubat 2022’den bu yana maksimum seviyeye ulaştı
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın petrol ihracatının nisan ayında Ukrayna operasyonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, Moskova’ya... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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uluslararası enerji ajansı (iea)
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IEA, aylık raporunda Rusya'nın ihracatının geçen ay günde 50 bin varil artarak günde 8.3 milyon varile ulaştığını duyurdu. Konuyla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, uluslararası enerji ajansı (iea), petrol ihracatı, инфографика
infografik, rusya, uluslararası enerji ajansı (iea), petrol ihracatı, инфографика

Rusya'nın petrol ihracatı Şubat 2022’den bu yana maksimum seviyeye ulaştı

17:14 17.05.2023
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın petrol ihracatının nisan ayında Ukrayna operasyonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, Moskova’ya uygulanan Batı yaptırımlarına rağmen petrol gelirinin 1.7 milyar dolar arttığını açıkladı.
IEA, aylık raporunda Rusya'nın ihracatının geçen ay günde 50 bin varil artarak günde 8.3 milyon varile ulaştığını duyurdu.
Konuyla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik Rusya’nın petrol ihracatı, Şubat 2022’den bu yana maksimum seviyeye ulaştı - Sputnik Türkiye
İnfografik Rusya’nın petrol ihracatı, Şubat 2022’den bu yana maksimum seviyeye ulaştı - Sputnik Türkiye
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