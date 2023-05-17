https://sputniknews.com.tr/20230517/rusyanin-petrol-ihracati-subat-2022den-bu-yana-maksimum-seviyeye-ulasti--1071227545.html
Rusya'nın petrol ihracatı Şubat 2022’den bu yana maksimum seviyeye ulaştı
Rusya'nın petrol ihracatı Şubat 2022’den bu yana maksimum seviyeye ulaştı
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın petrol ihracatının nisan ayında Ukrayna operasyonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, Moskova’ya... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T17:14+0300
2023-05-17T17:14+0300
2023-05-17T17:14+0300
multimedya
infografik
rusya
uluslararası enerji ajansı (iea)
petrol ihracatı
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IEA, aylık raporunda Rusya'nın ihracatının geçen ay günde 50 bin varil artarak günde 8.3 milyon varile ulaştığını duyurdu. Konuyla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, uluslararası enerji ajansı (iea), petrol ihracatı, инфографика
infografik, rusya, uluslararası enerji ajansı (iea), petrol ihracatı, инфографика
Rusya'nın petrol ihracatı Şubat 2022’den bu yana maksimum seviyeye ulaştı
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın petrol ihracatının nisan ayında Ukrayna operasyonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, Moskova’ya uygulanan Batı yaptırımlarına rağmen petrol gelirinin 1.7 milyar dolar arttığını açıkladı.
IEA, aylık raporunda Rusya'nın ihracatının geçen ay günde 50 bin varil artarak günde 8.3 milyon varile ulaştığını duyurdu.
Konuyla ilgili bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.