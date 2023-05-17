https://sputniknews.com.tr/20230517/rusyada-topcu-sistemleri-mermi-uretimi-20-kat-artti-1071236647.html

Rusya’da topçu sistemleri mermi üretimi 20 kat arttı

Rusya’da topçu sistemleri mermi üretimi 20 kat arttı

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec çatısı altında faaliyet gösteren önde gelen mühimmat üreticisi Tehmaş, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekatı... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T22:16+0300

2023-05-17T22:16+0300

2023-05-17T22:16+0300

ukrayna krizi

rusya

rostec

topçu mühimmat

ukrayna

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Tehmaş Genel Müdürü Yardımcısı Aleksandr Koçkin’in Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen MILEX-2023 silah fuarında Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre şirket, çok namlulu roketatar sistemleri için mühimmat üretimini 20 kat artırdı.Koçkin, “Bugün önceliğimiz artık yeni ürün geliştirmek değil, mevcut olanları büyük partiler halinde üretmek ve verimliliklerini artırmaktır. Geçen yıla göre aynı çok namlulu roketatar sistemlerinin mermilerinden 20 kat daha fazla üretiyoruz, üretimini daha fazla artırdığımız kalemler de var” diye konuştu.Tehmaş işletmelerinin 2023'ün sadece ilk çeyreğinde 2022'nin tamamında üretilen miktar kadar mühimmat ürettiğine dikkat çeken Koçkin, “Büyüme tempomuz oldukça ciddi” ifadelerini kullandı.Daha önce Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e verdiği demeçte Batı ve Ukrayna medyasında yer alan, Rus ordusunun ‘top mermisi açlığı’ yaşadığı haberlerini yalanlayarak, bu yöndeki iddiaları ‘tam saçmalık’ olarak nitelendirmişti.Tehmaş şirketi, aralarında Pribor, Sibpribormaş, Poisk Araştırma Enstitüsü’nün de bulunduğu mühimmat ve özel kimya ürünleri alanında 50'den fazla işletmeyi bünyesinde barındırıyor.

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