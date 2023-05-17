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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/rusyada-topcu-sistemleri-mermi-uretimi-20-kat-artti-1071236647.html
Rusya’da topçu sistemleri mermi üretimi 20 kat arttı
Rusya’da topçu sistemleri mermi üretimi 20 kat arttı
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec çatısı altında faaliyet gösteren önde gelen mühimmat üreticisi Tehmaş, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekatı... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:16+0300
2023-05-17T22:16+0300
ukrayna krizi
rusya
rostec
topçu mühimmat
ukrayna
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Tehmaş Genel Müdürü Yardımcısı Aleksandr Koçkin’in Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen MILEX-2023 silah fuarında Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre şirket, çok namlulu roketatar sistemleri için mühimmat üretimini 20 kat artırdı.Koçkin, “Bugün önceliğimiz artık yeni ürün geliştirmek değil, mevcut olanları büyük partiler halinde üretmek ve verimliliklerini artırmaktır. Geçen yıla göre aynı çok namlulu roketatar sistemlerinin mermilerinden 20 kat daha fazla üretiyoruz, üretimini daha fazla artırdığımız kalemler de var” diye konuştu.Tehmaş işletmelerinin 2023'ün sadece ilk çeyreğinde 2022'nin tamamında üretilen miktar kadar mühimmat ürettiğine dikkat çeken Koçkin, “Büyüme tempomuz oldukça ciddi” ifadelerini kullandı.Daha önce Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e verdiği demeçte Batı ve Ukrayna medyasında yer alan, Rus ordusunun ‘top mermisi açlığı’ yaşadığı haberlerini yalanlayarak, bu yöndeki iddiaları ‘tam saçmalık’ olarak nitelendirmişti.Tehmaş şirketi, aralarında Pribor, Sibpribormaş, Poisk Araştırma Enstitüsü’nün de bulunduğu mühimmat ve özel kimya ürünleri alanında 50'den fazla işletmeyi bünyesinde barındırıyor.
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rusya, rostec, topçu mühimmat, ukrayna
rusya, rostec, topçu mühimmat, ukrayna

Rusya’da topçu sistemleri mermi üretimi 20 kat arttı

22:16 17.05.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Sputnik
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec çatısı altında faaliyet gösteren önde gelen mühimmat üreticisi Tehmaş, Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri harekatı sürerken çok namlulu roketatar sistemleri için mühimmat üretimini 20 kat artırdığını açıkladı.
Tehmaş Genel Müdürü Yardımcısı Aleksandr Koçkin’in Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen MILEX-2023 silah fuarında Sputnik’e yaptığı açıklamaya göre şirket, çok namlulu roketatar sistemleri için mühimmat üretimini 20 kat artırdı.
Koçkin, “Bugün önceliğimiz artık yeni ürün geliştirmek değil, mevcut olanları büyük partiler halinde üretmek ve verimliliklerini artırmaktır. Geçen yıla göre aynı çok namlulu roketatar sistemlerinin mermilerinden 20 kat daha fazla üretiyoruz, üretimini daha fazla artırdığımız kalemler de var” diye konuştu.
Tehmaş işletmelerinin 2023'ün sadece ilk çeyreğinde 2022'nin tamamında üretilen miktar kadar mühimmat ürettiğine dikkat çeken Koçkin, “Büyüme tempomuz oldukça ciddi” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Sputnik’e verdiği demeçte Batı ve Ukrayna medyasında yer alan, Rus ordusunun ‘top mermisi açlığı’ yaşadığı haberlerini yalanlayarak, bu yöndeki iddiaları ‘tam saçmalık’ olarak nitelendirmişti.
Tehmaş şirketi, aralarında Pribor, Sibpribormaş, Poisk Araştırma Enstitüsü’nün de bulunduğu mühimmat ve özel kimya ürünleri alanında 50'den fazla işletmeyi bünyesinde barındırıyor.
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