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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-savunma-bakanligi-nikolayevde-buyuk-muhimmat-deposuna-saldiri-duzenlendi-1071234391.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Nikolayev’de büyük mühimmat deposuna saldırı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Nikolayev’de büyük mühimmat deposuna saldırı düzenlendi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus ordusunun geçen gece Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki bir tersanenin arazisinde bulunan büyük mühimmat... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T20:42+0300
2023-05-17T20:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
nikolayev
igor konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde “Saldırının amacına ulaşıldı. Hedefteki tesis vuruldu” ifadesini kullandı.Herson Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun bir kontrol merkezi ve bir gözlem noktasına, Zaporojye Bölgesi’nde de bir kontrol merkezine saldırı düzenlendiği anlatan Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Artyomovsk şehrinin batısındaki çatışmaların devam ettiğini belirterek, “Güney Grubu birlikleri, taarruz birliklerinin kanatlarında düşmanı zapt etti” dedi.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoye ve Bogdanovka yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun 7 saldırısını püskürtüldüğünü söyleyen Bakanlık Sözcüsü, “Rus Hava İndirme Kuvvetleri birlikleri, taarruz sonucu, daha avantajlı savunma hattı ele geçirildi” ifadesini kullandı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka şehrinde, Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun yok edildiğini dile getiren Konaşenkov, Stupoçki yerleşiminde ABD yapımı AN/TPQ-50 radarının etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun toplam kaybı yaklaşık 360 asker ve paralı asker, dört zırhlı personel taşıyıcı, beş zırhlı savaş aracı, iki otomobil, İngiltere yapımı L-119 obüsü ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti” diye bildirdi.Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Çervonopopovka yerleşiminde Ukrayna ordusunun iki saldırısının püskürtüldüğü ifade edilirken 30’dan fazla Ukraynalı asker ve bir tankın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.Krasnıy Liman cephesinde, hava ve topçu saldırılarının düzenlendiği söyleyen Konaşenkov, bu yönde Ukrayna ordusunun 70’ten fazla asker, bir tank, iki zırhlı personel taşıyıcısı, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi ve bir adet D-30 obüsünü kaybettiğini kaydetti.Harkov Bölgesi ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun 6 sabotaj-keşif grubunun önlendiği belirtilirken bu yönde Ukrayna ordusunun kayıplarının yaklaşık 115 asker, iki zırhlı savaş aracı, yedi otomobil, bir Msta-B obüsü olduğu kaydedildi.Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde de hava ve topçu saldırılarının düzenlendiğini anlatan Konaşenkov, “Bu cephede düşmanın kaybı, yaklaşık 150 Ukraynalı asker, iki zırhlı araç, altı otomobil, bir D-30 obüsü olarak gerçekleşti” ifadesini kullandı.Herson Bölgesi’nde düzenlenen topçu saldırılarda Ukrayna ordusunun yaklaşık 40 asker, iki zırhlı otomobil, üç otomobil, iki Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir Msta-B obüsünü kaybettiği aktarıldı.Ayrıca son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 9 adet HIMARS füzesi ve 19 adet insansız hava aracının vurulduğu belirtildi.
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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, nikolayev, igor konaşenkov
ukrayna krizi, ukrayna, rusya, nikolayev, igor konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Nikolayev’de büyük mühimmat deposuna saldırı düzenlendi

20:42 17.05.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus ordusunun geçen gece Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki bir tersanenin arazisinde bulunan büyük mühimmat deposuna gemi füzeleriyle saldırı düzenlediğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın brifinginde “Saldırının amacına ulaşıldı. Hedefteki tesis vuruldu” ifadesini kullandı.
Herson Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun bir kontrol merkezi ve bir gözlem noktasına, Zaporojye Bölgesi’nde de bir kontrol merkezine saldırı düzenlendiği anlatan Konaşenkov, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Artyomovsk şehrinin batısındaki çatışmaların devam ettiğini belirterek, “Güney Grubu birlikleri, taarruz birliklerinin kanatlarında düşmanı zapt etti” dedi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnoye ve Bogdanovka yerleşimlerinde Ukrayna ordusunun 7 saldırısını püskürtüldüğünü söyleyen Bakanlık Sözcüsü, “Rus Hava İndirme Kuvvetleri birlikleri, taarruz sonucu, daha avantajlı savunma hattı ele geçirildi” ifadesini kullandı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Avdeyevka şehrinde, Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun yok edildiğini dile getiren Konaşenkov, Stupoçki yerleşiminde ABD yapımı AN/TPQ-50 radarının etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Donetsk cephesinde, Ukrayna ordusunun toplam kaybı yaklaşık 360 asker ve paralı asker, dört zırhlı personel taşıyıcı, beş zırhlı savaş aracı, iki otomobil, İngiltere yapımı L-119 obüsü ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti” diye bildirdi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Çervonopopovka yerleşiminde Ukrayna ordusunun iki saldırısının püskürtüldüğü ifade edilirken 30’dan fazla Ukraynalı asker ve bir tankın etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Krasnıy Liman cephesinde, hava ve topçu saldırılarının düzenlendiği söyleyen Konaşenkov, bu yönde Ukrayna ordusunun 70’ten fazla asker, bir tank, iki zırhlı personel taşıyıcısı, Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi ve bir adet D-30 obüsünü kaybettiğini kaydetti.
Harkov Bölgesi ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun 6 sabotaj-keşif grubunun önlendiği belirtilirken bu yönde Ukrayna ordusunun kayıplarının yaklaşık 115 asker, iki zırhlı savaş aracı, yedi otomobil, bir Msta-B obüsü olduğu kaydedildi.
Güney Donetsk ve Zaporojye cephelerinde de hava ve topçu saldırılarının düzenlendiğini anlatan Konaşenkov, “Bu cephede düşmanın kaybı, yaklaşık 150 Ukraynalı asker, iki zırhlı araç, altı otomobil, bir D-30 obüsü olarak gerçekleşti” ifadesini kullandı.
Herson Bölgesi’nde düzenlenen topçu saldırılarda Ukrayna ordusunun yaklaşık 40 asker, iki zırhlı otomobil, üç otomobil, iki Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir Msta-B obüsünü kaybettiği aktarıldı.
Ayrıca son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 9 adet HIMARS füzesi ve 19 adet insansız hava aracının vurulduğu belirtildi.
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