Rusya, BMGK’da Ukrayna Ana İstihbarat Dairesi Başkanının açıklamalarını içeren bir mektup dağıttı

Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği, Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov'un Ruslara yönelik terör saldırılarına ilişkin... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov'un ‘Kiev’in mutlak zaferine kadar tüm dünyada Rusları öldürmeye devam edeceğiz’ şeklindeki sözlerinin yer aldığı bir mektubu BM güvenlik Konseyi’nde dağıttığı belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi başkanının meşhur açıklamalarına ilişkin mektup, bugün BM Güvenlik Konseyi'nde resmi belge olarak dağıtıldı” denildi.Mektupta, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın Budanov'un “Rusları öldürdük ve Ukrayna'nın mutlak zaferine kadar dünyanın her noktasında Rusları öldürmeye devam edeceğiz” şeklindeki kabul edilemez sözlerine işaret ederek, bunun bir nefret söylemi ve Rus düşmanlığının yanı sıra etnik kökene dayalı şiddete teşvikin bariz bir örneği olduğuna vurgu yaptığı kaydedildi.Mektupta ayrıca, Ukrayna basınında Daria Dugina, Vladlen Tatarskiy ve Zahar Prilepin'den sonra sırada kimin olması gerektiğine dair bir anketin yapıldığı da anımsatılarak, Kiev'in bu tür eylemlerinin her şeyden önce Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme hükümlerinin ihlali olduğu vurgulandı.

