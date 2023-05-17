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Putin: Rusya ordusu özel askeri harekatta Nazizm'in takipçileriyle mücadele ediyor
Putin: Rusya ordusu özel askeri harekatta Nazizm'in takipçileriyle mücadele ediyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ordusunun özel askeri harekatta Nazizm'in takipçileriyle mücadele ettiğini söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T12:51+0300
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dünya
vladimir putin
nazizm
rusya
yahudi
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Yahudiler bugün 9 Mayıs 1945'te Nazilere karşı kazanılan zaferi kutluyor.Bu yıl Yahudi takvimine göre 17 Mayıs'a denk gelen Yahudi Zafer Günü (Kurtuluş ve Özgürlük Günü) vesilesiyle bir telgraf yayınlayan Putin, "Bu tarih, Yahudi dini takviminde özel bir yere sahip olup Nazizmi ezen, Yahudileri ve diğer halkları topyekün yok olma tehdidinden kurtaran Kızıl Ordu ve Hitler karşıtı koalisyondaki müttefik ülkelerin ordularındaki askerlerin eşi görülmemiş başarısının anısını korumaya hizmet ediyor" dedi."Hem biz hem de gelecek nesiller, İkinci Dünya Savaşı hakkındaki tarihsel gerçeği kutsal bir şekilde korumalı, aşırı milliyetçiliği, anti-semitizmi ve yabancı düşmanlığını desteklemenin hangi yıkıcı sonuçlara yol açacağını anlamalıyız" diye devam eden Putin, günümüzde Rus savaşçıların ve komutanların özel askeri harekat sırasında Nazizm'in doğrudan takipçileriyle mücadele ettiğini vurguladı.Putin, Kurtuluş ve Özgürlük Günü'nün geniş çapta kutlanmasının, Rusyalı Yahudilerin manevi, kültürel ve tarihi geleneklerinin güçlenmesine ve vatansever nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğine inandığını kaydetti.
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vladimir putin, nazizm, rusya, yahudi, ukrayna
vladimir putin, nazizm, rusya, yahudi, ukrayna

Putin: Rusya ordusu özel askeri harekatta Nazizm'in takipçileriyle mücadele ediyor

12:51 17.05.2023
© AFP 2023 / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ordusunun özel askeri harekatta Nazizm'in takipçileriyle mücadele ettiğini söyledi.
Yahudiler bugün 9 Mayıs 1945'te Nazilere karşı kazanılan zaferi kutluyor.

Bu yıl Yahudi takvimine göre 17 Mayıs'a denk gelen Yahudi Zafer Günü (Kurtuluş ve Özgürlük Günü) vesilesiyle bir telgraf yayınlayan Putin, "Bu tarih, Yahudi dini takviminde özel bir yere sahip olup Nazizmi ezen, Yahudileri ve diğer halkları topyekün yok olma tehdidinden kurtaran Kızıl Ordu ve Hitler karşıtı koalisyondaki müttefik ülkelerin ordularındaki askerlerin eşi görülmemiş başarısının anısını korumaya hizmet ediyor" dedi.

"Hem biz hem de gelecek nesiller, İkinci Dünya Savaşı hakkındaki tarihsel gerçeği kutsal bir şekilde korumalı, aşırı milliyetçiliği, anti-semitizmi ve yabancı düşmanlığını desteklemenin hangi yıkıcı sonuçlara yol açacağını anlamalıyız" diye devam eden Putin, günümüzde Rus savaşçıların ve komutanların özel askeri harekat sırasında Nazizm'in doğrudan takipçileriyle mücadele ettiğini vurguladı.

Putin, Kurtuluş ve Özgürlük Günü'nün geniş çapta kutlanmasının, Rusyalı Yahudilerin manevi, kültürel ve tarihi geleneklerinin güçlenmesine ve vatansever nesillerin yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceğine inandığını kaydetti.
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