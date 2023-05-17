Peskov: Tahıl anlaşmasıyla varsayıma dayalı fikir yürütmeler uygun değil

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: Rize'de MHP'nin aldığı oylar CHP'ye yaradı
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:59
6 dk
VERİ MAÇ
Lider Galatasaray deplasmanda İstanbulspor'u 2-0'la geçti
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Gıda arz güvenliği ve güvenilir gıda
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/peskov-tahil-anlasmasiyla-varsayima-dayali-fikir-yurutmeler-uygun-degil-1071214906.html
Peskov: Tahıl anlaşmasıyla varsayıma dayalı fikir yürütmeler uygun değil
Peskov: Tahıl anlaşmasıyla varsayıma dayalı fikir yürütmeler uygun değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili varsayıma dayalı fikir yürütmelerin uygun olmadığını söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T13:49+0300
2023-05-17T13:49+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
tahıl anlaşması
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068574575_0:167:3073:1895_1920x0_80_0_0_c85e42aa9982f53c81a40995d311b540.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, yarın sona erecek tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığına dair açıklama yaptı.Mevcut durumda varsayıma dayalı fikir yürütmelerin uygun olmadığını kaydeden Peskov, "Kararın henüz açıklanmadığını biliyorsunuz, sadece kararın açıklanacağı zamanı beklememiz gerekiyor" dedi.İlk olarak Kasım 2022'de 4 ay, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar uzatılan anlaşma, yeni bir mutabakat sağlanmaması halinde yarın sona erecek.'Ukrayna'ya silah sevkiyatları artıyor'ABD'li gazeteci Seymour Hersh'in Polonya liderliğindeki bir grup ülkenin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ihtilafı sonlandırma çağrısı yaptığına dair yazısı da gündeme geldi.Hersh'in verilerini nasıl değerlemesi gerektiğini bilmediğini ve Rusya'nın somut gerçekleri esas aldığını belirten Peskov, "Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının, mühimmat akışlarının arttığını görüyoruz. Tedarik edilen silahların taktik ve teknik seviyesi yükseliyor. İşte bu, bizim gözlemlediğimiz gerçekler" ifadelerini kullandı.Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Seymour Hersh, Substack platformunda yer verdiği haberinde Polonya liderliğindeki bir grup ülkenin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e ihtilafı sonlandırması için gizli kapaklı bir çağrı yaptığını belirtmişti.ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) içinde bilinen verilere atıfta bulunulan makalede, ‘Zelenskiy’in kıpırdamadığı’ ve aynı zamanda ‘komşularının’ desteğini kaybetmeye başladığı kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230517/abdli-gazeteci-hersh-bir-grup-ulke-zelenskiyi-ihtilafi-sonlandirmaya-cagiriyor-1071202085.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068574575_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_646eff63009f5f94cdfb3bdc53750b8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, tahıl anlaşması, rusya, ukrayna
dmitriy peskov, tahıl anlaşması, rusya, ukrayna

Peskov: Tahıl anlaşmasıyla varsayıma dayalı fikir yürütmeler uygun değil

13:49 17.05.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili varsayıma dayalı fikir yürütmelerin uygun olmadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, yarın sona erecek tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığına dair açıklama yaptı.

Mevcut durumda varsayıma dayalı fikir yürütmelerin uygun olmadığını kaydeden Peskov, "Kararın henüz açıklanmadığını biliyorsunuz, sadece kararın açıklanacağı zamanı beklememiz gerekiyor" dedi.

İlk olarak Kasım 2022'de 4 ay, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar uzatılan anlaşma, yeni bir mutabakat sağlanmaması halinde yarın sona erecek.
'Ukrayna'ya silah sevkiyatları artıyor'
ABD'li gazeteci Seymour Hersh'in Polonya liderliğindeki bir grup ülkenin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ihtilafı sonlandırma çağrısı yaptığına dair yazısı da gündeme geldi.

Hersh'in verilerini nasıl değerlemesi gerektiğini bilmediğini ve Rusya'nın somut gerçekleri esas aldığını belirten Peskov, "Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının, mühimmat akışlarının arttığını görüyoruz. Tedarik edilen silahların taktik ve teknik seviyesi yükseliyor. İşte bu, bizim gözlemlediğimiz gerçekler" ifadelerini kullandı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
Ukrayna krizi
ABD'li gazeteci Hersh: Bir grup ülke, Zelenskiy'i ihtilafı sonlandırmaya çağırıyor
10:39
Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Seymour Hersh, Substack platformunda yer verdiği haberinde Polonya liderliğindeki bir grup ülkenin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e ihtilafı sonlandırması için gizli kapaklı bir çağrı yaptığını belirtmişti.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) içinde bilinen verilere atıfta bulunulan makalede, ‘Zelenskiy’in kıpırdamadığı’ ve aynı zamanda ‘komşularının’ desteğini kaybetmeye başladığı kaydedilmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала