https://sputniknews.com.tr/20230517/peskov-tahil-anlasmasiyla-varsayima-dayali-fikir-yurutmeler-uygun-degil-1071214906.html

Peskov: Tahıl anlaşmasıyla varsayıma dayalı fikir yürütmeler uygun değil

Peskov: Tahıl anlaşmasıyla varsayıma dayalı fikir yürütmeler uygun değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili varsayıma dayalı fikir yürütmelerin uygun olmadığını söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T13:49+0300

2023-05-17T13:49+0300

2023-05-17T13:49+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

tahıl anlaşması

rusya

ukrayna

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Kremlin Sözcüsü Peskov, günlük basın toplantısında gazetecilerin soruları üzerine, yarın sona erecek tahıl anlaşmasının uzatılma olasılığına dair açıklama yaptı.Mevcut durumda varsayıma dayalı fikir yürütmelerin uygun olmadığını kaydeden Peskov, "Kararın henüz açıklanmadığını biliyorsunuz, sadece kararın açıklanacağı zamanı beklememiz gerekiyor" dedi.İlk olarak Kasım 2022'de 4 ay, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar uzatılan anlaşma, yeni bir mutabakat sağlanmaması halinde yarın sona erecek.'Ukrayna'ya silah sevkiyatları artıyor'ABD'li gazeteci Seymour Hersh'in Polonya liderliğindeki bir grup ülkenin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e ihtilafı sonlandırma çağrısı yaptığına dair yazısı da gündeme geldi.Hersh'in verilerini nasıl değerlemesi gerektiğini bilmediğini ve Rusya'nın somut gerçekleri esas aldığını belirten Peskov, "Ukrayna'ya silah sevkiyatlarının, mühimmat akışlarının arttığını görüyoruz. Tedarik edilen silahların taktik ve teknik seviyesi yükseliyor. İşte bu, bizim gözlemlediğimiz gerçekler" ifadelerini kullandı.Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Seymour Hersh, Substack platformunda yer verdiği haberinde Polonya liderliğindeki bir grup ülkenin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e ihtilafı sonlandırması için gizli kapaklı bir çağrı yaptığını belirtmişti.ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) içinde bilinen verilere atıfta bulunulan makalede, ‘Zelenskiy’in kıpırdamadığı’ ve aynı zamanda ‘komşularının’ desteğini kaybetmeye başladığı kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230517/abdli-gazeteci-hersh-bir-grup-ulke-zelenskiyi-ihtilafi-sonlandirmaya-cagiriyor-1071202085.html

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dmitriy peskov, tahıl anlaşması, rusya, ukrayna