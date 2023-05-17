Paşinyan: Ermenistan ve Azerbaycan, birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanıyor
19:38 17.05.2023 (güncellendi: 19:39 17.05.2023)
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan ve Bakü'nün birbirlerinin toprak bütünlüğünü Sovyet idari sınırları dahilinde tanıdığını belirtti.
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te Avrupa Konseyi Zirvesi'nde konuşan Paşinyan, "Üç gün önce Avrupa Konseyi Başkanı'nın arabuluculuğunda ileriye doğru bir adım daha attık ve Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü 86 bin 600 metrekare dahilinde, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü 29 bin 800 metrekare dahilinde tanıdığının altını çizdik" dedi.
6 Ekim 2022'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in desteğiyle Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin 1991 tarihli Almatı Deklarasyonu temelinde düzeltilmesi konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le anlaşmaya vardıklarını anımsatan Paşinyan, söz konusu deklarasyonun Sovyet Ermenistan ve Sovyet Azerbaycan'ın idari sınırlarını devlet sınırları olarak öngördüğünü belirtti.
6 Ekim 2022'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in desteğiyle Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin 1991 tarihli Almatı Deklarasyonu temelinde düzeltilmesi konusunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le anlaşmaya vardıklarını anımsatan Paşinyan, söz konusu deklarasyonun Sovyet Ermenistan ve Sovyet Azerbaycan'ın idari sınırlarını devlet sınırları olarak öngördüğünü belirtti.
'Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Moskova'da barış anlaşmasını istişare edecek'
Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'ın 19 Mayıs Cuma günü Moskova'da barış anlaşmasıyla ilgili müzakereler yapacağını açıkladı.
Zaharova, aynı gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla üçlü görüşme de yapacağını kaydetti.
Zaharova, aynı gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla üçlü görüşme de yapacağını kaydetti.