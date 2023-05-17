https://sputniknews.com.tr/20230517/pakistanda-kabile-catismasi-15-olu-1071199604.html
Pakistan'da kabile çatışması: 15 ölü
Pakistan'da kabile çatışması: 15 ölü
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kömür madeninde hak iddia eden iki kabile arasında çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T07:56+0300
2023-05-17T07:56+0300
2023-05-17T07:56+0300
dünya
pakistan
çatışma
silahlı çatışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070938704_0:85:2679:1592_1920x0_80_0_0_443299d38b5682a3a4ef9c9c0ac338ae.jpg
Ulusal basındaki haberlere göre, Dera Adem Khel bölgesinde bir kömür madeni üzerinde hak iddia eden “Sunny Khel” ve “Zarghun Khel” kabileleri arasında çatışma yaşandı.Taraflar arasında çıkan çatışmada 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Polis, durumun kontrol altına alındığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Emniyet yetkilileri, söz konusu iki kabile arasında 2019’dan bu yana kömür madeni meselesi sebebiyle anlaşmazlık yaşandığını kaydetti.
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070938704_151:0:2532:1786_1920x0_80_0_0_695a53334b2ce91b11ac5a10026d2526.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, çatışma, silahlı çatışma
pakistan, çatışma, silahlı çatışma
Pakistan'da kabile çatışması: 15 ölü
Abone ol
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde kömür madeninde hak iddia eden iki kabile arasında çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Dera Adem Khel bölgesinde bir kömür madeni üzerinde hak iddia eden “Sunny Khel” ve “Zarghun Khel” kabileleri arasında çatışma yaşandı.
Taraflar arasında çıkan çatışmada 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Polis, durumun kontrol altına alındığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Emniyet yetkilileri, söz konusu iki kabile arasında 2019’dan bu yana kömür madeni meselesi sebebiyle anlaşmazlık yaşandığını kaydetti.