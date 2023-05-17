https://sputniknews.com.tr/20230517/omer-celik-charlie-hebdo-adli-dergi-bir-nefret-suclari-bultenidir-1071208391.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T12:30+0300
2023-05-17T12:30+0300
2023-05-17T12:30+0300
politika
ömer çelik
charlie hebdo
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060695641_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_dc38adeee0eb3098170483d9edf60bd9.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, Fransız Charlie Hebdo derrgisinin nefret suçu işleyen bir bülten olduğunu söyledi.Derginin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını ifade eden Ömer Çelik bu tutumun da faşist zihniyet ürünün olduğunu belirtti.Çelik "Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terkediyoruz" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/01/1060695641_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_0111b4e9d04e8fcf13a851138c15b94e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ömer çelik, charlie hebdo, recep tayyip erdoğan
ömer çelik, charlie hebdo, recep tayyip erdoğan
AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, Fransız Charlie Hebdo derrgisinin nefret suçu işleyen bir bülten olduğunu söyledi.
Derginin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını ifade eden Ömer Çelik bu tutumun da faşist zihniyet ürünün olduğunu belirtti.
Çelik "Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terkediyoruz" dedi.