https://sputniknews.com.tr/20230517/omer-celik-charlie-hebdo-adli-dergi-bir-nefret-suclari-bultenidir-1071208391.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T12:30+0300

2023-05-17T12:30+0300

2023-05-17T12:30+0300

politika

ömer çelik

charlie hebdo

recep tayyip erdoğan

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ömer Çelik, Fransız Charlie Hebdo derrgisinin nefret suçu işleyen bir bülten olduğunu söyledi.Derginin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını ifade eden Ömer Çelik bu tutumun da faşist zihniyet ürünün olduğunu belirtti.Çelik "Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terkediyoruz" dedi.

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2023

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ömer çelik, charlie hebdo, recep tayyip erdoğan