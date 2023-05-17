https://sputniknews.com.tr/20230517/omer-celik-almanya-basin-ozgurlugune-saygi-gostermelidir-1071218352.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sabah gazetesinin Avrupa ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin "Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir" dedi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

almanya

sabah

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlemesi ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına alınmasına tepki gösterdi.Çelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230517/alman-polisi-sabah-gazetesinin-avrupa-burosunu-basti-1071214137.html

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