https://sputniknews.com.tr/20230517/omer-celik-almanya-basin-ozgurlugune-saygi-gostermelidir-1071218352.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sabah gazetesinin Avrupa ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin "Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir" dedi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T14:45+0300
2023-05-17T14:45+0300
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlemesi ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına alınmasına tepki gösterdi.Çelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230517/alman-polisi-sabah-gazetesinin-avrupa-burosunu-basti-1071214137.html
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir
14:45 17.05.2023 (güncellendi: 14:49 17.05.2023) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sabah gazetesinin Avrupa ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin "Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlemesi ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Çelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın FETÖ’cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz. FETÖ’cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya’nın dikkate alması gereken budur…"