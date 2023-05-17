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New York'ta Van Gogh sergisi
New York'ta Van Gogh sergisi
ABD'nin New York kentinde bulunan Metropolitan Sanat Müzesi'nde açılan Vincent van Gogh'un (1853-1890) yaklaşık 40 eserinden oluşan sergi sanatseverlerle... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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new york, vincent van gogh, sergi, fotoğraf, фото
new york, vincent van gogh, sergi, fotoğraf, фото

New York'ta Van Gogh sergisi

12:49 17.05.2023
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ABD'nin New York kentinde bulunan Metropolitan Sanat Müzesi'nde açılan Vincent van Gogh'un (1853-1890) yaklaşık 40 eserinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.
© AASergi 22 Mayıs - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında halka açık olacak.
New York'ta Vincent Van Gogh sergisi - Sputnik Türkiye
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© AA
Sergi 22 Mayıs - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında halka açık olacak.
© AAResim dünyasının en gizemli sanatçılarından biri olan Van Gogh'un 1888'de arkadaşı ünlü ressam Paul Gauguin ile tartıştıktan sonra sol kulağının bir kısmını kestiği sanılıyor.
New York'ta Vincent Van Gogh sergisi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Resim dünyasının en gizemli sanatçılarından biri olan Van Gogh'un 1888'de arkadaşı ünlü ressam Paul Gauguin ile tartıştıktan sonra sol kulağının bir kısmını kestiği sanılıyor.
© AAVan Gogh, 27 Temmuz 1890'da bir tarlanın ortasında kendisini tabancayla vurmuş, iki gün sonra tüm kariyeri boyunca kendisine maddi destek sağlayan kardeşi Theo'nun kollarında ölmüştü.
New York'ta Vincent Van Gogh sergisi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Van Gogh, 27 Temmuz 1890'da bir tarlanın ortasında kendisini tabancayla vurmuş, iki gün sonra tüm kariyeri boyunca kendisine maddi destek sağlayan kardeşi Theo'nun kollarında ölmüştü.
© AAÖte yandan, Van Gogh'un kulağı, akrabalarından alınan DNA ile laboratuvar ortamında kopyalanarak Almanya'daki bir müzede sergilenmeye başladı.
New York'ta Vincent Van Gogh sergisi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Öte yandan, Van Gogh'un kulağı, akrabalarından alınan DNA ile laboratuvar ortamında kopyalanarak Almanya'daki bir müzede sergilenmeye başladı.
© AASanatçı Diemut Strebe, ünlü ressamın kardeşi Theo'nun torununun torunundan alınan dokularından üç boyutlu yazıcı kullanılarak Van Gogh'un 1888'de kestiği ileri sürülen kulağının 'canlı bir kopyasını' yaptı.
New York'ta Vincent Van Gogh sergisi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Sanatçı Diemut Strebe, ünlü ressamın kardeşi Theo'nun torununun torunundan alınan dokularından üç boyutlu yazıcı kullanılarak Van Gogh'un 1888'de kestiği ileri sürülen kulağının 'canlı bir kopyasını' yaptı.
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