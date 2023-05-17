New York'ta Van Gogh sergisi

© AASergi 22 Mayıs - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında halka açık olacak.
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© AA
Sergi 22 Mayıs - 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında halka açık olacak.
© AAResim dünyasının en gizemli sanatçılarından biri olan Van Gogh'un 1888'de arkadaşı ünlü ressam Paul Gauguin ile tartıştıktan sonra sol kulağının bir kısmını kestiği sanılıyor.
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© AA
Resim dünyasının en gizemli sanatçılarından biri olan Van Gogh'un 1888'de arkadaşı ünlü ressam Paul Gauguin ile tartıştıktan sonra sol kulağının bir kısmını kestiği sanılıyor.
© AAVan Gogh, 27 Temmuz 1890'da bir tarlanın ortasında kendisini tabancayla vurmuş, iki gün sonra tüm kariyeri boyunca kendisine maddi destek sağlayan kardeşi Theo'nun kollarında ölmüştü.
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© AA
Van Gogh, 27 Temmuz 1890'da bir tarlanın ortasında kendisini tabancayla vurmuş, iki gün sonra tüm kariyeri boyunca kendisine maddi destek sağlayan kardeşi Theo'nun kollarında ölmüştü.
© AAÖte yandan, Van Gogh'un kulağı, akrabalarından alınan DNA ile laboratuvar ortamında kopyalanarak Almanya'daki bir müzede sergilenmeye başladı.
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© AA
Öte yandan, Van Gogh'un kulağı, akrabalarından alınan DNA ile laboratuvar ortamında kopyalanarak Almanya'daki bir müzede sergilenmeye başladı.
© AASanatçı Diemut Strebe, ünlü ressamın kardeşi Theo'nun torununun torunundan alınan dokularından üç boyutlu yazıcı kullanılarak Van Gogh'un 1888'de kestiği ileri sürülen kulağının 'canlı bir kopyasını' yaptı.
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© AA
Sanatçı Diemut Strebe, ünlü ressamın kardeşi Theo'nun torununun torunundan alınan dokularından üç boyutlu yazıcı kullanılarak Van Gogh'un 1888'de kestiği ileri sürülen kulağının 'canlı bir kopyasını' yaptı.