https://sputniknews.com.tr/20230517/muharrem-ince-sorusturmasinda-eski-chp-genclik-kollari-yetkilisi-tutuklandi-1071208559.html
İnce soruşturmasında eski CHP gençlik kolları yetkilisi tutuklandı
İnce soruşturmasında eski CHP gençlik kolları yetkilisi tutuklandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T12:31+0300
2023-05-17T12:31+0300
2023-05-17T12:33+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
memleket partisi
tutuklama
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesine getirildi.Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken 13'ü ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden Ozan Özgür D, tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230517/chpli-erkek-2269-sandikta-farklilik-4825-sandikta-hata-tespit-ettik-hepsine-itiraz-ettik-1071202405.html
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muharrem ince, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, tutuklama
muharrem ince, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), memleket partisi, tutuklama
İnce soruşturmasında eski CHP gençlik kolları yetkilisi tutuklandı
12:31 17.05.2023 (güncellendi: 12:33 17.05.2023) Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün Ankara Adliyesine getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken 13'ü ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Gece saatlerine kadar sorgusu süren şüphelilerden Ozan Özgür D, tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerden bazılarının yurt dışında olduğu belirlenmişti.