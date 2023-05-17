https://sputniknews.com.tr/20230517/mitten-suriyede-nokta-operasyon-tuba-karakoc-etkisiz-hale-getirildi-1071200736.html
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi
MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG’nin sözde Ayn el Arap mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T09:46+0300
2023-05-17T09:46+0300
2023-05-17T09:47+0300
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mit, suriye
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Tuba Karakoç etkisiz hale getirildi
09:46 17.05.2023 (güncellendi: 09:47 17.05.2023) Abone ol
MİT, Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda PKK/YPG’nin sözde Ayn el Arap mali sorumlusu Tuba Karakoç'u etkisiz hale getirdi.