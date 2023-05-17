https://sputniknews.com.tr/20230517/millet-ittifaki-liderlerinin-chp-genel-merkezindeki-toplantisi-sona-erdi--1071232315.html

Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantı sona erdi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T19:10+0300

2023-05-17T19:10+0300

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2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

toplantı

seçim

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirdikleri toplantı sona erdi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur seçim stratejisi ve kampanya çalışmalarının görüşüldüğü öğrenildi.

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millet ittifakı, toplantı, seçim