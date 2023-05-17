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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/millet-ittifaki-liderlerinin-chp-genel-merkezindeki-toplantisi-sona-erdi--1071232315.html
Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi
Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi
Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantı sona erdi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T19:10+0300
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2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
toplantı
seçim
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirdikleri toplantı sona erdi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur seçim stratejisi ve kampanya çalışmalarının görüşüldüğü öğrenildi.
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millet ittifakı, toplantı, seçim
millet ittifakı, toplantı, seçim

Millet İttifakı liderlerinin CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi

19:10 17.05.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının CHP Genel Merkez binasında gerçekleştirdikleri toplantı sona erdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur seçim stratejisi ve kampanya çalışmalarının görüşüldüğü öğrenildi.
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