https://sputniknews.com.tr/20230517/meteorolojiden-20-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1071224374.html
Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış uyarısı
Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklenirken Meteoroloji, 20 ili kapsayan yağış uyarısında bulundu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T16:29+0300
2023-05-17T16:29+0300
2023-05-17T16:31+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
şiddetli yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/valilik-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-uyardi-ankarada-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1071199480.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış uyarısı
16:29 17.05.2023 (güncellendi: 16:31 17.05.2023) Abone ol
Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklenirken Meteoroloji, 20 ili kapsayan yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.