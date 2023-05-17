https://sputniknews.com.tr/20230517/meteorolojiden-20-il-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1071224374.html

Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den 20 il için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli yağış beklenirken Meteoroloji, 20 ili kapsayan yağış uyarısında bulundu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T16:29+0300

2023-05-17T16:29+0300

2023-05-17T16:31+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusunda (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

https://sputniknews.com.tr/20230517/valilik-sel-ve-su-baskinlarina-karsi-uyardi-ankarada-kuvvetli-yagis-bekleniyor-1071199480.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı