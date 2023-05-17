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Malezya'da belirli miktarlarda uyuşturucu bulundurmak suç olmaktan çıkıyor
Malezya'da belirli miktarlarda uyuşturucu bulundurmak suç olmaktan çıkıyor
Malezya'da Başbakanı Enver İbrahim hükümeti, hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltma ihtiyacını gerekçe göstererek az miktarlarda yasadışı uyuşturucu... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T23:22+0300
2023-05-17T23:22+0300
dünya
malezya
uyuşturucu
yasa tasarısı
suç
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Malezya'da belirli miktarlarda uyuşturucu bulundurmanın suç olmaktan çıkarılması gündemde.İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başbakan Enver İbrahim tarafından teklif edilen yasa kapsamında, az miktarda yasa dışı madde ile yakalananların yargılanmayacağını, bunun yerine uzun süreli uyuşturucu rehabilitasyonuna gönderileceklerini söyledi.Reuters'ın haberine göre Saifuddin, "İster bulundurma ister kullanma amaçlı olsun, az miktarda uyuşturucu ile yakalanan şahıslar için bu eylemin uyuşturucuyla ilgili sıradan bir suç olarak değerlendirilmemesi gerekir" dedi.Saifuddin, uyuşturucu tedavisinin ya Malezya'nın uyuşturucuyla mücadele kurumu Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) tarafından işletilen merkezlerde yapılacağını ya da toplum temelli olacağını vurguladı.Bakan, "AADK dahilinde rehabilitasyon iki yıl sürecek ve bağımlılar dışarı çıkıp toplum içinde iki yıl boyunca başka bir programa katılacak. Uyuşturucu kullanıcısı toplum içinde bir rehabilitasyon programına gönderilirse bu süre üç yıl olacaktır" ifadelerini kullandı.Öte yandan Saifuddin, yeni yasaya ilişkin teklifin temmuz ayında kabinenin onayına sunulmasının beklendiğini ve onaylanması halinde kısa bir süre sonra parlamentoda oylamaya sunulacağını da sözlerine ekledi.Söz konusu adım için hapishanelerdeki aşırı kalabalığın azaltılması ihtiyacı gerekçe gösteriliyor.Geçen ay Malezya parlamentosu, idam cezasının zorunlu olarak uygulanmasına son veren ve idam cezasını ciddi suçlarla sınırlandıran yasa taslağını kabul etmişti.Yasada, uyuşturucu kaçakçılığı suçunda idam cezası uygulamasının devamını öngörülürken bunun artık zorunlu olmayacağını ve hakimlere kendi seçtikleri bir cezayı uygulama takdiri verileceği belirtilmişti.Hükümet, ayrıca intihar girişimlerini de suç olmaktan çıkarmaya çalışacağını duyurdu. Halihazırda intihara teşebbüs edenler para cezasına ya da bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221119/eski-malezya-basbakani-mahathir-53-yil-sonra-ilk-kez-secim-kaybetti-1063641383.html
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malezya, uyuşturucu, yasa tasarısı, suç
malezya, uyuşturucu, yasa tasarısı, suç

Malezya'da belirli miktarlarda uyuşturucu bulundurmak suç olmaktan çıkıyor

23:22 17.05.2023
© AFP 2023Captagon
Captagon - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023
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Malezya'da Başbakanı Enver İbrahim hükümeti, hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltma ihtiyacını gerekçe göstererek az miktarlarda yasadışı uyuşturucu bulundurmayı ve kullanmayı suç olmaktan çıkarmayı planladığını açıkladı.
Malezya'da belirli miktarlarda uyuşturucu bulundurmanın suç olmaktan çıkarılması gündemde.
İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Başbakan Enver İbrahim tarafından teklif edilen yasa kapsamında, az miktarda yasa dışı madde ile yakalananların yargılanmayacağını, bunun yerine uzun süreli uyuşturucu rehabilitasyonuna gönderileceklerini söyledi.
Reuters'ın haberine göre Saifuddin, "İster bulundurma ister kullanma amaçlı olsun, az miktarda uyuşturucu ile yakalanan şahıslar için bu eylemin uyuşturucuyla ilgili sıradan bir suç olarak değerlendirilmemesi gerekir" dedi.
Saifuddin, uyuşturucu tedavisinin ya Malezya'nın uyuşturucuyla mücadele kurumu Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) tarafından işletilen merkezlerde yapılacağını ya da toplum temelli olacağını vurguladı.
Bakan, "AADK dahilinde rehabilitasyon iki yıl sürecek ve bağımlılar dışarı çıkıp toplum içinde iki yıl boyunca başka bir programa katılacak. Uyuşturucu kullanıcısı toplum içinde bir rehabilitasyon programına gönderilirse bu süre üç yıl olacaktır" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Saifuddin, yeni yasaya ilişkin teklifin temmuz ayında kabinenin onayına sunulmasının beklendiğini ve onaylanması halinde kısa bir süre sonra parlamentoda oylamaya sunulacağını da sözlerine ekledi.
Söz konusu adım için hapishanelerdeki aşırı kalabalığın azaltılması ihtiyacı gerekçe gösteriliyor.
Geçen ay Malezya parlamentosu, idam cezasının zorunlu olarak uygulanmasına son veren ve idam cezasını ciddi suçlarla sınırlandıran yasa taslağını kabul etmişti.
Yasada, uyuşturucu kaçakçılığı suçunda idam cezası uygulamasının devamını öngörülürken bunun artık zorunlu olmayacağını ve hakimlere kendi seçtikleri bir cezayı uygulama takdiri verileceği belirtilmişti.
Hükümet, ayrıca intihar girişimlerini de suç olmaktan çıkarmaya çalışacağını duyurdu. Halihazırda intihara teşebbüs edenler para cezasına ya da bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.
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