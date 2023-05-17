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https://sputniknews.com.tr/20230517/malavide-okullarda-rasta-sac-yasagi-kalkiyor-rastafaryan-cocuklar-saclariyla-egitim-alabilecek-1071234639.html
Malavi'de okullarda 'rasta' saç yasağı kalkıyor: Rastafaryan çocuklar, saçlarıyla eğitim alabilecek
Malavi'de okullarda 'rasta' saç yasağı kalkıyor: Rastafaryan çocuklar, saçlarıyla eğitim alabilecek
Malavi'de rasta saçları nedeniyle sınıflara kabul edilmeyen Rastafaryan çocuklar, ebeveynlerinin yürüttüğü kampanyaların ardından okula geri dönmeye... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T21:45+0300
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malavi
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rastafaryanizm
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Doğu Afrika ülkesi Malavi’de rastalı saçları nedeniyle on yıldır eğitimden men edilen yaklaşık bin 200 Rastafaryan çocuğun, önümüzdeki ay yeniden okula başlaması bekleniyor. Rastafaryan topluluğu üyelerinin çocukları on yıldır sınıflara 'hijyenik' olmadıkları gerekçesiyle alınmıyordu.Guardian'da yer alan habere göre, mart ayından yüksek mahkemede alınan kararın ardından ülkedeki yaklaşık 7 bin okulun müdürüne, rastalı çocukların sınıf dışında bırakılmasının anayasaya aykırı olduğu kararının yer aldığı bir mektup gönderildi.Yüksek mahkeme yargıcı Zione Ntaba, eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarına gönderdiği mektupta, rastalı Rastafaryan çocukları 30 Haziran’a kadar okula kabul etmesi gerektiğini bildirdi.Malavi'de ilkokul eğitimi ücretsiz ancak kayıt olmadan önce çocukların saçlarının mutlaka kestirilmesi gerekiyor. Jamaika'da 1930'lu yıllarda ortaya çıkan Rastafaryanizm, İncil'in belirli ilkelerine dayanan ve batı sömürgeciliğine karşı Afro merkezli bir inanç sistemi üzerine kuruldu.Malavi'nin başkenti Lilongwe'de Rastafaryan topluluğu lideri ve okullarda dışlandığını söylediği üç çocuğu için kampanya yürüten Ezaius Mkandawire, Rastafaryanizmin bazıları için bir din, bazıları için bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.Rastafaryanlar, İncil'e atıfta bulunarak saçlara kutsal bir atıfta bulunuyorlar. Bu nedenle saçları kesmek ya da jilet kullanmak, Allah'ın emirlerine karşı gelmek anlamını taşıyor. Anak mart ayında çıkan mahkeme kararıyla birlikte, en temel insan haklarından biri olan eğitim alma hakkı engellendiği ortaya konulan Rastafaryan çocuklar ve aileleri, hükümetten zaraları için tazminat da talep ediyor. Yasağın neden olduğu zararın telafi edilmesi için kampanyalarını sürdüreceğini söyleyen Mkandawire, eğitim hayatını kaçıran gençler için özel mesleki eğitim programları oluşturulması gerektiğini belirtti. Eğitim alamayan bazı gençlerin herhangi bir mesleğe sahip olmadığı için suça bulaştığını ifade eden Mkandawire, hükümetle kavga etmediklerini sadece onlarla birlikte mantıklı bir çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını söyledi. Geçimini çeşitli meyve ve eşyaları tezgahta satarak sağlayan 30 yaşındaki George da karardan memnun olduğunu ancak birçok Rastafaryan ailenin çocuklarını okula gönderirken temiz görünmeleri için ekstra çaba göstereceklerini ve ebeveynlerin kendilerini yargılanmış gibi hissedeceklerini de sözlerine ekledi.
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malavi, rasta, rastafaryanizm

Malavi'de okullarda 'rasta' saç yasağı kalkıyor: Rastafaryan çocuklar, saçlarıyla eğitim alabilecek

21:45 17.05.2023
© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIARastafaryan çocuklar
Rastafaryan çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIA
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Malavi'de rasta saçları nedeniyle sınıflara kabul edilmeyen Rastafaryan çocuklar, ebeveynlerinin yürüttüğü kampanyaların ardından okula geri dönmeye hazırlanıyor.
Doğu Afrika ülkesi Malavi’de rastalı saçları nedeniyle on yıldır eğitimden men edilen yaklaşık bin 200 Rastafaryan çocuğun, önümüzdeki ay yeniden okula başlaması bekleniyor.


Rastafaryan topluluğu üyelerinin çocukları on yıldır sınıflara 'hijyenik' olmadıkları gerekçesiyle alınmıyordu.

Guardian'da yer alan habere göre, mart ayından yüksek mahkemede alınan kararın ardından ülkedeki yaklaşık 7 bin okulun müdürüne, rastalı çocukların sınıf dışında bırakılmasının anayasaya aykırı olduğu kararının yer aldığı bir mektup gönderildi.

Yüksek mahkeme yargıcı Zione Ntaba, eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarına gönderdiği mektupta, rastalı Rastafaryan çocukları 30 Haziran’a kadar okula kabul etmesi gerektiğini bildirdi.

Malavi'de ilkokul eğitimi ücretsiz ancak kayıt olmadan önce çocukların saçlarının mutlaka kestirilmesi gerekiyor.

Jamaika'da 1930'lu yıllarda ortaya çıkan Rastafaryanizm, İncil'in belirli ilkelerine dayanan ve batı sömürgeciliğine karşı Afro merkezli bir inanç sistemi üzerine kuruldu.

Malavi'nin başkenti Lilongwe'de Rastafaryan topluluğu lideri ve okullarda dışlandığını söylediği üç çocuğu için kampanya yürüten Ezaius Mkandawire, Rastafaryanizmin bazıları için bir din, bazıları için bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.


Rastafaryanlar, İncil'e atıfta bulunarak saçlara kutsal bir atıfta bulunuyorlar. Bu nedenle saçları kesmek ya da jilet kullanmak, Allah'ın emirlerine karşı gelmek anlamını taşıyor.

Anak mart ayında çıkan mahkeme kararıyla birlikte, en temel insan haklarından biri olan eğitim alma hakkı engellendiği ortaya konulan Rastafaryan çocuklar ve aileleri, hükümetten zaraları için tazminat da talep ediyor.

Yasağın neden olduğu zararın telafi edilmesi için kampanyalarını sürdüreceğini söyleyen Mkandawire, eğitim hayatını kaçıran gençler için özel mesleki eğitim programları oluşturulması gerektiğini belirtti.

Eğitim alamayan bazı gençlerin herhangi bir mesleğe sahip olmadığı için suça bulaştığını ifade eden Mkandawire, hükümetle kavga etmediklerini sadece onlarla birlikte mantıklı bir çözüm yolu bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Geçimini çeşitli meyve ve eşyaları tezgahta satarak sağlayan 30 yaşındaki George da karardan memnun olduğunu ancak birçok Rastafaryan ailenin çocuklarını okula gönderirken temiz görünmeleri için ekstra çaba göstereceklerini ve ebeveynlerin kendilerini yargılanmış gibi hissedeceklerini de sözlerine ekledi.
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