https://sputniknews.com.tr/20230517/macaristan-basbakani-orbandan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071237017.html
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:28+0300
2023-05-17T22:28+0300
2023-05-17T22:28+0300
dünya
macaristan
türkiye
recep tayyip erdoğan
viktor orban
tebrik
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Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.Orban, "Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundaki ezici zaferinden ve AK Parti’nin son milletvekili seçimlerindeki olağanüstü ve tartışılmaz zaferinden dolayı tebrik etmek için aradım" ifadelerini kullandı.Orban, "İkinci tur için bol şanslar Başkan! Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, Macaristan için iyidir, Avrupa için iyidir ve dünya için iyidir" değerlendirmesinde bulundu.
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macaristan, türkiye, recep tayyip erdoğan, viktor orban, tebrik
macaristan, türkiye, recep tayyip erdoğan, viktor orban, tebrik
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.
Orban, "Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundaki ezici zaferinden ve AK Parti’nin son milletvekili seçimlerindeki olağanüstü ve tartışılmaz zaferinden dolayı tebrik etmek için aradım" ifadelerini kullandı.
Orban, "İkinci tur için bol şanslar Başkan! Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, Macaristan için iyidir, Avrupa için iyidir ve dünya için iyidir" değerlendirmesinde bulundu.