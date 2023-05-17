https://sputniknews.com.tr/20230517/macaristan-basbakani-orbandan-cumhurbaskani-erdogana-tebrik-telefonu-1071237017.html

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerindeki başarısı dolayısıyla... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T22:28+0300

2023-05-17T22:28+0300

2023-05-17T22:28+0300

dünya

macaristan

türkiye

recep tayyip erdoğan

viktor orban

tebrik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104058/04/1040580499_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_767ac23b0f4d4e579832932f5d4e130b.jpg

Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.Orban, "Az önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundaki ezici zaferinden ve AK Parti’nin son milletvekili seçimlerindeki olağanüstü ve tartışılmaz zaferinden dolayı tebrik etmek için aradım" ifadelerini kullandı.Orban, "İkinci tur için bol şanslar Başkan! Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye, Macaristan için iyidir, Avrupa için iyidir ve dünya için iyidir" değerlendirmesinde bulundu.

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, türkiye, recep tayyip erdoğan, viktor orban, tebrik