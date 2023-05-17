https://sputniknews.com.tr/20230517/lavrov-rusyayi-bitirmek-isteyen-bati-ukraynadaki-gerginligi-tirmandirmaya-devam-ediyor-1071217429.html

Lavrov: Rusya'yı bitirmek isteyen Batı, Ukrayna'daki gerginliği tırmandırmaya devam ediyor

Lavrov: Rusya'yı bitirmek isteyen Batı, Ukrayna'daki gerginliği tırmandırmaya devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'yı bitirmek isteyen Batı’nın Ukrayna'daki gerginliği tırmandırmaya devam ettiğini belirtti. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T14:24+0300

2023-05-17T14:24+0300

2023-05-17T14:24+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tsargrad televizyonuna demecinde Batı’nın Ukrayna'daki gerginliği tırmandırmaya devam ettiğine dikkat çekti. Lavrov, “Batı her gün, ağzından köpükler saçarak şu büyülü sözleri tekrarlıyor: ‘Ukrayna'ya daha fazla silah verelim’, ‘Uzun menzilli füzeler, kanatlı, kanatsız, tanklar verelim’, ‘Yakında uçaklar olacak, ama şimdi değil, daha sonra’, ‘Rusya'yı bitirmemiz gerekiyor’” diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘zayıf ve silahsızlandırılmış Rusya’ya yer bulunacak Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisi’ ile ilgili sözlerini hatırlatan Lavrov, “Bu, tek bir şeyi yansıtıyor, bu çatışmayı sürdürmek, sürekli olarak bahisleri yükseltmek, gerginliği tırmandırmak istiyorlar” vurgusunu yaptı. ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı vererek 20 yıllık işgali sırasında güvendiği Afgan yönetimini terk ettiğini hatırlatan Lavrov, ihtiyaç kalmadığında Ukrayna yönetimini de terk edebileceğine dikkat çekti. Rus bakan, sunucunun Ukrayna krizinin böylelikle bitip bitmeyeceği yönündeki sorusuna, “Bu olasılığı dışlamıyorum” yanıtını verdi. Rusya’nın dış siyaset vektörünü Doğu’ya döndürmediğini söyleyen Lavrov, “Şu anda Rusya'nın Batı'ya sırt döndüğünü söylüyorlar. Öyle bir şey olmadı. Aksine, Batı çıkarlarına aykırı bir şekilde sırt çevirdi. Batılı ülkelerle ilişkilerin hacmi daralınca, objektif olarak Doğu’ya yönelik siyasetimizin payı arttı” diye konuştu. Rusya’nın eskisi gibi herkes ile eşit koşullarda işbirliğine hazır olduğunu yenileyen Lavrov, Moskova’nın Çin tarafından tehdit görüp görmediği sorusu üzerine, Rusya-Çin ilişkilerinin karşılıklı güvene dayalı olduğunu ve Moskova’nın Pekin'den gelebilecek herhangi bir tehdit görmediğinin altını çizdi. Rus diplomat, ABD’nin Ermenistan’a topraklarındaki Rus üssünden ve sınır güçlerinden vazgeçmesini ‘tavsiye ettiğini’, karşılığında ise ‘güvenliği sağlama’ sözü verdiğini dile getirerek, bunun diplomasiden uzak kışkırtıcı bir adım olduğunun altını çizdi. Rusya'nın Ukrayna konusunda diplomasiye açık olmaya devam ettiğini vurgulayan Lavrov, ancak Moskova'ya şimdiye kadar Batılı meslektaşlarından bu yönde ciddi bir önerinin ulaşmadığını sözlerine ekledi.

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sergey lavrov, rusya, ukrayna, fransa, emmanuel macron, çin