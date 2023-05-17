Lavrov: Afrikalı liderlerin Ukrayna'yla ilgili barış önerisini henüz kağıt üstünde görmedik
15:49 17.05.2023 (güncellendi: 15:53 17.05.2023)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 Afrika ülkesinin liderleri tarafından hazırlanan Ukrayna'da çözüme yönelik öneriyi henüz kağıt üstünde görmediklerini söyledi.
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik'le ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın açıkladığı barış misyonu hakkında konuştu.
Lavrov, "Latin Amerikalı, Afrikalı dostlarımız tarafından bize yapılan başvuruya cevap vererek dünya düzeninin istikrar kavuşmasını samimi olarak amaçlayan önerilerini değerlendirmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Ancak Çinli komşularımızdan gelen önerinin aksine Brezilyalı ve Afrikalı dostlarımızın önerilerini henüz kağıt üstünde görmedik" dedi.
Latin Amerikalı ve Afrikalı partnerler önerilerini sunmak istediklerinde Moskova'nın temas kurmaya hazır olduğunu anlatan Lavrov, günümüzde bağımsız gözlemcilerin giderek daha iyi anladığı mantığı tüm kıtalardaki azami sayıdaki partnere ulaştırmanın Rusya'nın çıkarına olduğunu kaydetti.
Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, her iki tarafın da Moskova ve Kiev'e Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonunun gönderilmesini kabul ettiğini belirtmişti.
Güney Afrika, Mısır, Senegal, Kongo, Uganda ve Zambiya liderleri olarak bir barış misyonu inisiyatifi ortaya koyduklarını ve bunu Putin ve Zelenskiy'le konuştuğunu belirten Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan misyonla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.
Lavrov, "Latin Amerikalı, Afrikalı dostlarımız tarafından bize yapılan başvuruya cevap vererek dünya düzeninin istikrar kavuşmasını samimi olarak amaçlayan önerilerini değerlendirmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Ancak Çinli komşularımızdan gelen önerinin aksine Brezilyalı ve Afrikalı dostlarımızın önerilerini henüz kağıt üstünde görmedik" dedi.
Latin Amerikalı ve Afrikalı partnerler önerilerini sunmak istediklerinde Moskova'nın temas kurmaya hazır olduğunu anlatan Lavrov, günümüzde bağımsız gözlemcilerin giderek daha iyi anladığı mantığı tüm kıtalardaki azami sayıdaki partnere ulaştırmanın Rusya'nın çıkarına olduğunu kaydetti.
Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, her iki tarafın da Moskova ve Kiev'e Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonunun gönderilmesini kabul ettiğini belirtmişti.
Güney Afrika, Mısır, Senegal, Kongo, Uganda ve Zambiya liderleri olarak bir barış misyonu inisiyatifi ortaya koyduklarını ve bunu Putin ve Zelenskiy'le konuştuğunu belirten Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan misyonla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.