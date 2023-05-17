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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/lavrov-afrikali-liderlerin-ukraynayla-ilgili-baris-onerisini-henuz-kagit-ustunde-gormedik-1071221259.html
Lavrov: Afrikalı liderlerin Ukrayna'yla ilgili barış önerisini henüz kağıt üstünde görmedik
Lavrov: Afrikalı liderlerin Ukrayna'yla ilgili barış önerisini henüz kağıt üstünde görmedik
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 Afrika ülkesinin liderleri tarafından hazırlanan Ukrayna'da çözüme yönelik öneriyi henüz kağıt üstünde görmediklerini... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T15:49+0300
2023-05-17T15:53+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
sergey lavrov
afrika
barış
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Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik'le ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın açıkladığı barış misyonu hakkında konuştu.Lavrov, "Latin Amerikalı, Afrikalı dostlarımız tarafından bize yapılan başvuruya cevap vererek dünya düzeninin istikrar kavuşmasını samimi olarak amaçlayan önerilerini değerlendirmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Ancak Çinli komşularımızdan gelen önerinin aksine Brezilyalı ve Afrikalı dostlarımızın önerilerini henüz kağıt üstünde görmedik" dedi.Latin Amerikalı ve Afrikalı partnerler önerilerini sunmak istediklerinde Moskova'nın temas kurmaya hazır olduğunu anlatan Lavrov, günümüzde bağımsız gözlemcilerin giderek daha iyi anladığı mantığı tüm kıtalardaki azami sayıdaki partnere ulaştırmanın Rusya'nın çıkarına olduğunu kaydetti.Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, her iki tarafın da Moskova ve Kiev'e Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonunun gönderilmesini kabul ettiğini belirtmişti.Güney Afrika, Mısır, Senegal, Kongo, Uganda ve Zambiya liderleri olarak bir barış misyonu inisiyatifi ortaya koyduklarını ve bunu Putin ve Zelenskiy'le konuştuğunu belirten Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan misyonla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/guney-afrika-lideri-putin-ve-zelenskiyle-konustum-moskova-ve-kieve-baris-misyonu-gonderecegiz-1071177066.html
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ukrayna, rusya, sergey lavrov, afrika, barış
ukrayna, rusya, sergey lavrov, afrika, barış

Lavrov: Afrikalı liderlerin Ukrayna'yla ilgili barış önerisini henüz kağıt üstünde görmedik

15:49 17.05.2023 (güncellendi: 15:53 17.05.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 Afrika ülkesinin liderleri tarafından hazırlanan Ukrayna'da çözüme yönelik öneriyi henüz kağıt üstünde görmediklerini söyledi.
Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik'le ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın açıkladığı barış misyonu hakkında konuştu.

Lavrov, "Latin Amerikalı, Afrikalı dostlarımız tarafından bize yapılan başvuruya cevap vererek dünya düzeninin istikrar kavuşmasını samimi olarak amaçlayan önerilerini değerlendirmeye hazır olduğumuzu bildirdik. Ancak Çinli komşularımızdan gelen önerinin aksine Brezilyalı ve Afrikalı dostlarımızın önerilerini henüz kağıt üstünde görmedik" dedi.

Latin Amerikalı ve Afrikalı partnerler önerilerini sunmak istediklerinde Moskova'nın temas kurmaya hazır olduğunu anlatan Lavrov, günümüzde bağımsız gözlemcilerin giderek daha iyi anladığı mantığı tüm kıtalardaki azami sayıdaki partnere ulaştırmanın Rusya'nın çıkarına olduğunu kaydetti.

Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, her iki tarafın da Moskova ve Kiev'e Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonunun gönderilmesini kabul ettiğini belirtmişti.

Güney Afrika, Mısır, Senegal, Kongo, Uganda ve Zambiya liderleri olarak bir barış misyonu inisiyatifi ortaya koyduklarını ve bunu Putin ve Zelenskiy'le konuştuğunu belirten Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan misyonla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söylemişti.
Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
Ukrayna krizi
Güney Afrika lideri: Putin ve Zelenskiy'le konuştum, Moskova ve Kiev'e barış misyonu göndereceğiz
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