Kredi almak zorlaştı, konut satışları düştü: 'Bazı bankalar 'ihtiyaç kredisi vermeme' kararı almış'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 46 yıl sonra gelen CHP rüzgarı!
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
129 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230517/kredi-almak-zorlasti-konut-satislari-dustu-bazi-bankalar-ihtiyac-kredisi-vermeme-karari-almis-1071207823.html
Kredi almak zorlaştı, konut satışları düştü: 'Bazı bankalar 'ihtiyaç kredisi vermeme' kararı almış'
Kredi almak zorlaştı, konut satışları düştü: 'Bazı bankalar 'ihtiyaç kredisi vermeme' kararı almış'
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35.6 azaldı. Konut... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T12:19+0300
2023-05-17T12:19+0300
ekonomi
banka
kredi
konut
satış
kira
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066355331_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4a262ca09d4f1c64cd06b58b4515a4b3.jpg
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, konut satışlarındaki düşüş trendine ilişkin değerlendirmede bulundu.Konut satışlarındaki azalmanın piyasada da hissedildiğini belirten Akçam, bu azalmanın fiyatların düştüğü anlamına gelmediğini söyledi. Akçam, "Emlak danışmanları olarak önemsediğimiz nokta, fiyatların düşmesidir. Fiyatların düşmemesi durumunda ise en azından dengeli bir şekilde gitmesinin sağlanması lazım" dedi.‘Yüksek fiyattan aldığı daireyi kiraya vermek istediğinde...’Konut satışlarındaki düşüşün gerekçelerine dikkati çeken Akçam, şöyle konuştu:‘Kira kontratı e-Devlet üzerinden yapılmalı’Orta ve uzun vadede Türkiye'nin konut sorununun çözülmesi için çeşitli yöntemlerin uygulanabileceğini vurgulayan Akçam, "İki konutu olan gayrimenkul sahibi, üçüncü konutu aldığı zaman ciddi bir vergilendirmeyle karşı karşıya getirilmeli. 2024 yılında e-Devlet üzerinden kira kontratı yapma işlemi şu an ivedi bir şekilde güncellenerek uygulanmalı ki gayrimenkul kiracısının, en son çıktığı evdeki kira bedeli resmi olarak tespit edilebilsin" diye konuştu.Kiralarda artış oranını 1 Temmuz'a kadar yüzde 25 ile sınırlandıran uygulamanın uzatılması yönündeki açıklamaları da değerlendiren Akçam, şu ifadeleri kullandı:‘Kira konusunda mal sahiplerinin de vicdanlı olması önemli’Akçam, gayrimenkul davalarında arabuluculuk şartı getirilmesinin konut sektörüne olumlu yansıyacağını ancak kalıcı çözümün maliyetlerin düşürülmesiyle sağlanabileceğini söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230516/konut-satislari-nisanda-gecen-yilin-ayni-ayina-gore-yuzde-356-dustu-1071157451.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066355331_196:0:844:486_1920x0_80_0_0_0ee08d0036fddb65d0136ae5baeb540e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
banka, kredi, konut, satış, kira
banka, kredi, konut, satış, kira

Kredi almak zorlaştı, konut satışları düştü: 'Bazı bankalar 'ihtiyaç kredisi vermeme' kararı almış'

12:19 17.05.2023
© AABankacılık sektörü, para sayma
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35.6 azaldı. Konut satışlarındaki düşüş trendi devam ederken sektör temsilcileri bunun sebepleri arasında bankaların kredi uygulamalarının da bulunduğunu belirtiyor.
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, konut satışlarındaki düşüş trendine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Konut satışlarındaki azalmanın piyasada da hissedildiğini belirten Akçam, bu azalmanın fiyatların düştüğü anlamına gelmediğini söyledi. Akçam, "Emlak danışmanları olarak önemsediğimiz nokta, fiyatların düşmesidir. Fiyatların düşmemesi durumunda ise en azından dengeli bir şekilde gitmesinin sağlanması lazım" dedi.

‘Yüksek fiyattan aldığı daireyi kiraya vermek istediğinde...’

Konut satışlarındaki düşüşün gerekçelerine dikkati çeken Akçam, şöyle konuştu:
"Yakın zamanda özel bir bankadan aldığım rakama göre, konut kredisinde faiz oranı yüzde 3.2 ila 3.43 aralığında yani tarihteki en yüksek rakamlara doğru gidiyoruz. Bazı bankalar da 'ihtiyaç kredisi vermeme' yönünde kararlar almış. Konut satışlarındaki düşüşün nedenlerinden biri bu gelişme. Konuttaki maliyet tarafı ve kredilerin açılması çok önemli. Maliyet önemli çünkü dairenin maliyetinin yüksek oluşu, müşteriye satılacak konutun da yüksek fiyattan satılması demektir. Vatandaş, yüksek fiyattan aldığı daireyi kiraya vermek istediğinde de bu durum kira fiyatlarına yansıyor."

‘Kira kontratı e-Devlet üzerinden yapılmalı’

Orta ve uzun vadede Türkiye'nin konut sorununun çözülmesi için çeşitli yöntemlerin uygulanabileceğini vurgulayan Akçam, "İki konutu olan gayrimenkul sahibi, üçüncü konutu aldığı zaman ciddi bir vergilendirmeyle karşı karşıya getirilmeli. 2024 yılında e-Devlet üzerinden kira kontratı yapma işlemi şu an ivedi bir şekilde güncellenerek uygulanmalı ki gayrimenkul kiracısının, en son çıktığı evdeki kira bedeli resmi olarak tespit edilebilsin" diye konuştu.
Kiralarda artış oranını 1 Temmuz'a kadar yüzde 25 ile sınırlandıran uygulamanın uzatılması yönündeki açıklamaları da değerlendiren Akçam, şu ifadeleri kullandı:
"Yüzde 25 sınırının uzatılması, piyasayı biraz daha kaosa sürüklüyor. Geçmiş dönemlerde yapılan TEFE-TÜFE uygulamasına geri dönmekte fayda var. Her iki tarafı korumak adına, TEFE-TÜFE ortalamasını 12 aya bölüp artış talep edilmeli."

‘Kira konusunda mal sahiplerinin de vicdanlı olması önemli’

Akçam, gayrimenkul davalarında arabuluculuk şartı getirilmesinin konut sektörüne olumlu yansıyacağını ancak kalıcı çözümün maliyetlerin düşürülmesiyle sağlanabileceğini söyledi:
"Gayrimenkulde maliyetlerin düşürülmesi noktasına önem verilmeli. Çünkü maliyetler, sektör temsilcilerinden gayrimenkul sahipleri ve kiracılara kadar zincirleme etki eden bir şey. Maliyetler düştüğü zaman piyasa rahatlar diye düşünüyorum. Ayrıca kira konusunda mal sahiplerinin de vicdanlı olması önemli.”
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
EKONOMİ
Konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 düştü
Dün, 11:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала