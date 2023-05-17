https://sputniknews.com.tr/20230517/kredi-almak-zorlasti-konut-satislari-dustu-bazi-bankalar-ihtiyac-kredisi-vermeme-karari-almis-1071207823.html

Kredi almak zorlaştı, konut satışları düştü: 'Bazı bankalar 'ihtiyaç kredisi vermeme' kararı almış'

Kredi almak zorlaştı, konut satışları düştü: 'Bazı bankalar 'ihtiyaç kredisi vermeme' kararı almış'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35.6 azaldı. Konut... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T12:19+0300

2023-05-17T12:19+0300

2023-05-17T12:19+0300

ekonomi

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konut

satış

kira

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Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, konut satışlarındaki düşüş trendine ilişkin değerlendirmede bulundu.Konut satışlarındaki azalmanın piyasada da hissedildiğini belirten Akçam, bu azalmanın fiyatların düştüğü anlamına gelmediğini söyledi. Akçam, "Emlak danışmanları olarak önemsediğimiz nokta, fiyatların düşmesidir. Fiyatların düşmemesi durumunda ise en azından dengeli bir şekilde gitmesinin sağlanması lazım" dedi.‘Yüksek fiyattan aldığı daireyi kiraya vermek istediğinde...’Konut satışlarındaki düşüşün gerekçelerine dikkati çeken Akçam, şöyle konuştu:‘Kira kontratı e-Devlet üzerinden yapılmalı’Orta ve uzun vadede Türkiye'nin konut sorununun çözülmesi için çeşitli yöntemlerin uygulanabileceğini vurgulayan Akçam, "İki konutu olan gayrimenkul sahibi, üçüncü konutu aldığı zaman ciddi bir vergilendirmeyle karşı karşıya getirilmeli. 2024 yılında e-Devlet üzerinden kira kontratı yapma işlemi şu an ivedi bir şekilde güncellenerek uygulanmalı ki gayrimenkul kiracısının, en son çıktığı evdeki kira bedeli resmi olarak tespit edilebilsin" diye konuştu.Kiralarda artış oranını 1 Temmuz'a kadar yüzde 25 ile sınırlandıran uygulamanın uzatılması yönündeki açıklamaları da değerlendiren Akçam, şu ifadeleri kullandı:‘Kira konusunda mal sahiplerinin de vicdanlı olması önemli’Akçam, gayrimenkul davalarında arabuluculuk şartı getirilmesinin konut sektörüne olumlu yansıyacağını ancak kalıcı çözümün maliyetlerin düşürülmesiyle sağlanabileceğini söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230516/konut-satislari-nisanda-gecen-yilin-ayni-ayina-gore-yuzde-356-dustu-1071157451.html

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banka, kredi, konut, satış, kira