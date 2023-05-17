https://sputniknews.com.tr/20230517/iyi-partiden-yok-ve-universitelere-cagri-sinavlar-ertelenmeli-veya-online-yapilmali-1071237252.html

İYİ Parti’den YÖK ve üniversitelere çağrı: Sınavlar ertelenmeli veya online yapılmalı

İYİ Parti’den YÖK ve üniversitelere çağrı: Sınavlar ertelenmeli veya online yapılmalı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmesi için YÖK'e ve üniversite yönetimlerine sınavların... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T22:35+0300

2023-05-17T22:35+0300

2023-05-17T22:38+0300

2023 türkiye seçimleri

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

iyi parti

üniversite

sınav

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/19/1062696534_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_33e33d0352d99c2da4a84611e0c51603.jpg

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelere 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sınavları erteleme veya çevrimiçi yapma çağrısında bulundu.Zorlu bu akşam Twitter hesabından, "YÖK ve Üniversitelere partimizin çağrısıdır" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yök, yükseköğretim kurulu (yök), iyi parti, üniversite, sınav, seçim