İYİ Parti’den YÖK ve üniversitelere çağrı: Sınavlar ertelenmeli veya online yapılmalı
22:35 17.05.2023 (güncellendi: 22:38 17.05.2023)
© AAKürşad Zorlu
© AA
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmesi için YÖK'e ve üniversite yönetimlerine sınavların ertelenmesi çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitelere 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için sınavları erteleme veya çevrimiçi yapma çağrısında bulundu.
Zorlu bu akşam Twitter hesabından, "YÖK ve Üniversitelere partimizin çağrısıdır" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir.
Zira bir çok öğrencimiz ekonomik sıkıntılar ya da sınavların çakışması sebebiyle oy kullanmaları gereken şehirlere gitmekte zorlanacaktır.
Zaten daha önce aldığınız plansız kararlarla gençlerimizin düzenini fazlasıyla bozdunuz. Gençlerimizi zor durumda bırakmayın ve onlardan korkmayın! İlgili üniversiteler derhal harekete geçmelidir.
Bu durumda olan Üniversitelerin 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla.
📌YÖK VE ÜNİVERSİTELERE PARTİMİZİN ÇAĞRISIDIR👇— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) May 17, 2023
28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir.…