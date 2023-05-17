https://sputniknews.com.tr/20230517/iyi-parti-sozcusu-zorlu-14-mayis-secimini-degerlendirdi-milletimizin-iradesi-her-seyin-uzerinde-1071225225.html

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu 14 Mayıs seçimini değerlendirdi: 'Milletimizin iradesi her şeyin üzerinde'

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu 14 Mayıs seçimini değerlendirdi: 'Milletimizin iradesi her şeyin üzerinde'

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sonuçlar kesinleştiğinde, milletimizin iradesi ve takdiri her şeyin üzerindedir. Bize düşen, bu iradeyi en doğru şekilde... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T17:01+0300

2023-05-17T17:01+0300

2023-05-17T17:02+0300

2023 türkiye seçimleri

iyi parti

kürşad zorlu

ikinci tur

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Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplantısı'nda, 14 Mayıs seçimleri ile sandık güvenliğini ve 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine yönelik stratejilerini değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.İktidarın, seçim sonuçlarının erken saatte yayınlanması ile "kazandık" algısı yaratarak gerek sayım döküm işlemleri gerekse veri girişi sürecinin güvenliğini etkilemek istediğini ifade eden Zorlu, sonuçların saatler içerisinde yaşanan değişiminde tutarsızlıklar olduğunun anlaşıldığını belirtti.Millet iradesine ve her bir oya sahip çıkacaklarını ve hızlıca 28 Mayıs'a hazırlanacaklarını anlatan Zorlu, YSK verileri ile ıslak imzalı tutanaklar arasında uyuşmazlık olan sandıklar için itirazlarını yaptıklarını ifade etti.'İYİ Parti'nin hedefi iktidarı elde etmek ve ülke yönetimini üstlenmektir'Kesin olmayan sonuçlara göre, milletin, Cumhur İttifakı'nı parlamentoda salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığının anlaşıldığına işaret eden Zorlu, şunları söyledi:'Milletimiz 28 Mayıs'ta yürütme gücünü Millet İttifakı'na verecektir'Kürşad Zorlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda 13. cumhurbaşkanı olması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.Yürütme görevini üstlenecek cumhurbaşkanı seçiminde milletin kararını henüz vermediğini anımsatan Zorlu, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

iyi parti, kürşad zorlu, ikinci tur