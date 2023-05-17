https://sputniknews.com.tr/20230517/italyada-sel-felaketi-can-kaybina-yol-acti-1071208927.html
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
İtalya’nın kuzeyinde şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T12:34+0300
2023-05-17T12:34+0300
2023-05-17T12:37+0300
dünya
italya
sel
felaket
çamur
video
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İtalya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin su seviyesinin yükselmesi sonucu Emilia-Romagna bölgesinde birçok noktayı su bastı. Bölgenin merkezi Cesena kentinin Belediye Başkanı Enzo Lattuca, bölgede yaşayanlara yüksek katlara çıkmaları ve kıyılardan uzaklaşmaları çağrısında bulundu. Lattuca, yolların çamurla kaplanması nedeniyle bazı köprülerin ve kara yollarının trafiğe kapandığını ifade etti. Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musemeci, sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
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İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
2023-05-17T12:34+0300
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italya, sel, felaket, çamur, video, видео
italya, sel, felaket, çamur, video, видео
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
12:34 17.05.2023 (güncellendi: 12:37 17.05.2023) Abone ol
İtalya’nın kuzeyinde şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin su seviyesinin yükselmesi sonucu Emilia-Romagna bölgesinde birçok noktayı su bastı.
Bölgenin merkezi Cesena kentinin Belediye Başkanı Enzo Lattuca, bölgede yaşayanlara yüksek katlara çıkmaları ve kıyılardan uzaklaşmaları çağrısında bulundu.
Lattuca, yolların çamurla kaplanması nedeniyle bazı köprülerin ve kara yollarının trafiğe kapandığını ifade etti.
Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musemeci, sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.