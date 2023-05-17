İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
YSK'dan yurt dışı kararı
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve 46 yıl sonra gelen CHP rüzgarı!
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
İkinci turda Türkiye'yi neler bekliyor?
09:09
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda stratejiler ne olacak?
12:45
129 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230517/italyada-sel-felaketi-can-kaybina-yol-acti-1071208927.html
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
İtalya’nın kuzeyinde şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T12:34+0300
2023-05-17T12:37+0300
dünya
italya
sel
felaket
çamur
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071208772_28:0:1336:736_1920x0_80_0_0_702d67f8ef3884c63136fa90805061a4.png
İtalya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin su seviyesinin yükselmesi sonucu Emilia-Romagna bölgesinde birçok noktayı su bastı. Bölgenin merkezi Cesena kentinin Belediye Başkanı Enzo Lattuca, bölgede yaşayanlara yüksek katlara çıkmaları ve kıyılardan uzaklaşmaları çağrısında bulundu. Lattuca, yolların çamurla kaplanması nedeniyle bazı köprülerin ve kara yollarının trafiğe kapandığını ifade etti. Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musemeci, sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı
2023-05-17T12:34+0300
true
PT1M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071208772_192:0:1173:736_1920x0_80_0_0_79c8fd4fa9443b8a78df21584e23c8d0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, sel, felaket, çamur, video, видео
italya, sel, felaket, çamur, video, видео

İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı

12:34 17.05.2023 (güncellendi: 12:37 17.05.2023)
Abone olTelegram
İtalya’nın kuzeyinde şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.
İtalya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin su seviyesinin yükselmesi sonucu Emilia-Romagna bölgesinde birçok noktayı su bastı.
Bölgenin merkezi Cesena kentinin Belediye Başkanı Enzo Lattuca, bölgede yaşayanlara yüksek katlara çıkmaları ve kıyılardan uzaklaşmaları çağrısında bulundu.
Lattuca, yolların çamurla kaplanması nedeniyle bazı köprülerin ve kara yollarının trafiğe kapandığını ifade etti.
Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musemeci, sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала