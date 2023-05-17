https://sputniknews.com.tr/20230517/italyada-sel-felaketi-can-kaybina-yol-acti-1071208927.html

İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı

İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı

İtalya’nın kuzeyinde şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T12:34+0300

2023-05-17T12:34+0300

2023-05-17T12:37+0300

dünya

italya

sel

felaket

çamur

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/11/1071208772_28:0:1336:736_1920x0_80_0_0_702d67f8ef3884c63136fa90805061a4.png

İtalya’nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin su seviyesinin yükselmesi sonucu Emilia-Romagna bölgesinde birçok noktayı su bastı. Bölgenin merkezi Cesena kentinin Belediye Başkanı Enzo Lattuca, bölgede yaşayanlara yüksek katlara çıkmaları ve kıyılardan uzaklaşmaları çağrısında bulundu. Lattuca, yolların çamurla kaplanması nedeniyle bazı köprülerin ve kara yollarının trafiğe kapandığını ifade etti. Sivil Koruma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musemeci, sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı İtalya'da sel felaketi can kaybına yol açtı 2023-05-17T12:34+0300 true PT1M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

italya, sel, felaket, çamur, video, видео