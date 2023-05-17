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İstanbul’da ev sahibi kiracısını bıçakla ağır yaraladı
İstanbul’da ev sahibi kiracısını bıçakla ağır yaraladı
Sarıyer’de bir ev sahibinin oğlu, kirasını ödemeyen kişiyi yol ortasında bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T15:04+0300
2023-05-17T15:04+0300
türkiye
ev sahibi
kiracı
istanbul
yaralama
polis
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İddiaya göre, bir süre önce kirasına zam yapıldığı öğrenilen Serkan K. (42), ücreti birkaç gün geciktirdi. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), kiracısını cadde üstünde gördü. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan Kaptan’ı kasığından bıçakladı. Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kiracının hayati tehlikesi dürüyorEv sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Polis saldırganı yakaladıÖte yandan polisi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy’de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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ev sahibi , kiracı, istanbul, yaralama, polis
ev sahibi , kiracı, istanbul, yaralama, polis

İstanbul’da ev sahibi kiracısını bıçakla ağır yaraladı

15:04 17.05.2023
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ - DOĞAN CAN CESURİstanbul’da ev sahibi kiracısını bıçakla ağır yaraladı
İstanbul’da ev sahibi kiracısını bıçakla ağır yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© İHA / BATUHAN ALTINBAŞ - DOĞAN CAN CESUR
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Sarıyer’de bir ev sahibinin oğlu, kirasını ödemeyen kişiyi yol ortasında bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan polis tarafından Ortaköy’de yakalandı.
İddiaya göre, bir süre önce kirasına zam yapıldığı öğrenilen Serkan K. (42), ücreti birkaç gün geciktirdi. Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), kiracısını cadde üstünde gördü. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan Kaptan’ı kasığından bıçakladı. Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kiracının hayati tehlikesi dürüyor

Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra bir süre inceleme yaptı. Ağır yaralı adamın ise ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis saldırganı yakaladı

Öte yandan polisi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy’de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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