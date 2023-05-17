https://sputniknews.com.tr/20230517/ispartada-itirazlar-sonucu-ak-parti-milletvekili-sayisini-2ye-yukseltti-1071199099.html

Isparta'da itirazlar sonucu AK Parti milletvekili sayısını 2'ye yükseltti

Isparta'da itirazlar sonucu AK Parti milletvekili sayısını 2'ye yükseltti

Isparta'da itirazlar sonucu AK Parti'nin milletvekilli sayısı 2'ye yükseldi. Böylece AK Parti ikinci sıra milletvekili Osman Zabun da Meclis'e girdi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T07:10+0300

2023-05-17T07:10+0300

2023-05-17T07:10+0300

2023 türkiye seçimleri

isparta

seçim

itiraz

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Isparta'da 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sonrası seçim kurulunun tutanaklarında maddi hatalar tespit edildi. AK Parti il teşkilatı itirazı üzerine düzeltme yapıldı. Yeni sonuçlara göre AK Parti'nin milletvekilliği 2'ye yükseldi. İlk seçim sonuçlarına göre Isparta'da AK Parti bir, İyi Parti bir milletvekili çıkartmıştı. Isparta AK Parti ikinci sıra milletvekili Osman Zabun da bu sonuçlara göre Meclis'e girmeye hak kazandı.Seçim ikinci tura kaldıCumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca karara bağlanacak.Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar ise 19 Mayıs'ta ilan edilecek.Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak.Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak ve 5 gün içinde tamamlanacak.İlk turda olduğu gibi adaylar ikişer kez TRT'de propaganda konuşması yapacak.

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