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İran'da evlenmek isteyenler için 'eş bulma merkezleri' açıldı
İran'da evlenmek isteyenler için 'eş bulma merkezleri' açıldı
İran Gençlik ve Spor Bakanlığı Planlama ve Sosyal Gelişim Genel Müdürü Mehdi Muttakifer, aile kurmayı kolaylaştırmak amacıyla 15 eyalette 33 noktada "eş bulma... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T16:32+0300
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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Muttakifer, ülkede son yıllarda sıkça gündeme gelen evlenememe sorununa karşı atılan adımları anlattı.Muttakifer, "15 eyalette 33 noktada eş bulma merkezleri açılmıştır" dedi.Söz konusu merkezlerin olduğu eyaletlerden bazılarını sıralayan Muttakifer, başkent Tahran'da 8, Kum'da 5, İsfahan'da 4, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan ve Kohgiluye Buyer Ahmed'de ikişer, Batı Azerbaycan, Çahar Mahal-Bahtiyari, Kuzey Horasan, Zencan, Kirmanşah ve Gülistan eyaletlerinde de birer merkez bulunduğunu belirtti.Aile kurmayı kolaylaştırma amacıyla açılan merkezlerin bazılarının cami ve kültür merkezlerinde bulunduğunu ve ücretsiz hizmet verdiğini dile getiren Muttakifer, bazı merkezlerin ise verdikleri hizmet karşılığında ücret aldığını kaydetti.İran'da nüfus artış oranındaki düşüş dikkati çekiyorİran İstatistik Kurumuna ait internet sitesinin verilerine göre, ülke nüfusu 85 milyon 56 bin 136.Ülkede son yıllarda İranlı yetkililerden üst üste nüfus artış oranındaki düşüş ve toplumun yaşlandığına yönelik uyarılar yapılıyor.İran Sağlık Bakanı Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, 10 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, doğum oranındaki düşüş nedeniyle 30 yıl sonra İran'ın dünyanın en yaşlı ülkesi olacağını belirtmişti.İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Muhammed Tabatabai, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkedeki evli çiftlerde kısırlık oranının yüzde 20'yi aştığını belirterek bu durumun ileriki yıllarda nüfusu olumsuz etkileyeceğini söylemiş, evlenme ve gebe kalmaya karar verme yaşının artması, obezite, hareketsizlik, kişilerin uyku düzeni ve beslenme biçimlerinin bu konuyu etkileyen önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetmişti.İranlı Sosyolog Şehla Kazımipur da ülkesinde doğum oranının 1.7 seviyesine gerilediğini belirterek yaklaşık 20 yıl sonra nüfus artış oranının 'sıfır' seviyesine düşeceğini söylemişti.
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iran, evlilik, görücü usulü evlilik
iran, evlilik, görücü usulü evlilik

İran'da evlenmek isteyenler için 'eş bulma merkezleri' açıldı

16:32 17.05.2023
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İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© İHA
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İran Gençlik ve Spor Bakanlığı Planlama ve Sosyal Gelişim Genel Müdürü Mehdi Muttakifer, aile kurmayı kolaylaştırmak amacıyla 15 eyalette 33 noktada "eş bulma merkezleri" açıldığını söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Muttakifer, ülkede son yıllarda sıkça gündeme gelen evlenememe sorununa karşı atılan adımları anlattı.
Muttakifer, "15 eyalette 33 noktada eş bulma merkezleri açılmıştır" dedi.
Söz konusu merkezlerin olduğu eyaletlerden bazılarını sıralayan Muttakifer, başkent Tahran'da 8, Kum'da 5, İsfahan'da 4, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasan ve Kohgiluye Buyer Ahmed'de ikişer, Batı Azerbaycan, Çahar Mahal-Bahtiyari, Kuzey Horasan, Zencan, Kirmanşah ve Gülistan eyaletlerinde de birer merkez bulunduğunu belirtti.
Aile kurmayı kolaylaştırma amacıyla açılan merkezlerin bazılarının cami ve kültür merkezlerinde bulunduğunu ve ücretsiz hizmet verdiğini dile getiren Muttakifer, bazı merkezlerin ise verdikleri hizmet karşılığında ücret aldığını kaydetti.

İran'da nüfus artış oranındaki düşüş dikkati çekiyor

İran İstatistik Kurumuna ait internet sitesinin verilerine göre, ülke nüfusu 85 milyon 56 bin 136.
Ülkede son yıllarda İranlı yetkililerden üst üste nüfus artış oranındaki düşüş ve toplumun yaşlandığına yönelik uyarılar yapılıyor.
İran Sağlık Bakanı Danışmanı Muhammed İsmail Ekberi, 10 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, doğum oranındaki düşüş nedeniyle 30 yıl sonra İran'ın dünyanın en yaşlı ülkesi olacağını belirtmişti.
İran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Muhammed Tabatabai, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkedeki evli çiftlerde kısırlık oranının yüzde 20'yi aştığını belirterek bu durumun ileriki yıllarda nüfusu olumsuz etkileyeceğini söylemiş, evlenme ve gebe kalmaya karar verme yaşının artması, obezite, hareketsizlik, kişilerin uyku düzeni ve beslenme biçimlerinin bu konuyu etkileyen önemli faktörler arasında yer aldığını kaydetmişti.
İranlı Sosyolog Şehla Kazımipur da ülkesinde doğum oranının 1.7 seviyesine gerilediğini belirterek yaklaşık 20 yıl sonra nüfus artış oranının 'sıfır' seviyesine düşeceğini söylemişti.
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