İmamoğlu ve Yavaş'tan '2. tur' paylaşımı: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz
İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantıdan fotoğraf paylaşarak, "28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur çalışmasına ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ile toplantı yaptıkları bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz.
Sayın @kilicdarogluk ve Sayın @mansuryavas23 ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz. pic.twitter.com/xMnCBO0sTv— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 16, 2023
Aynı toplantıdan başka bir fotoğraf paylaşan Yavaş da 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başladıklarını belirtti.
Sayın @kilicdarogluk ve Sayın @ekrem_imamoglu ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz. pic.twitter.com/EwZeQoVFc4— Mansur Yavaş 2023 🫶🏻 (@mansuryavas23) May 16, 2023