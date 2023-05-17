https://sputniknews.com.tr/20230517/imamoglu-ve-yavastan-2-tur-paylasimi-siki-bir-calismaya-basliyoruz-1071197664.html

İmamoğlu ve Yavaş'tan '2. tur' paylaşımı: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz

İmamoğlu ve Yavaş'tan '2. tur' paylaşımı: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantıdan fotoğraf paylaşarak, "28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T02:47+0300

2023-05-17T02:47+0300

2023-05-17T02:47+0300

2023 türkiye seçimleri

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

ankara büyükşehir belediyesi

kemal kılıçdaroğlu

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur çalışmasına ilişkin paylaşımlarda bulundu.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ile toplantı yaptıkları bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Aynı toplantıdan başka bir fotoğraf paylaşan Yavaş da 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başladıklarını belirtti.

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Sputnik Türkiye

mansur yavaş, ekrem imamoğlu, ankara büyükşehir belediyesi, kemal kılıçdaroğlu