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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/imamoglu-ve-yavastan-2-tur-paylasimi-siki-bir-calismaya-basliyoruz-1071197664.html
İmamoğlu ve Yavaş'tan '2. tur' paylaşımı: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz
İmamoğlu ve Yavaş'tan '2. tur' paylaşımı: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz
İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantıdan fotoğraf paylaşarak, "28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
ankara büyükşehir belediyesi
kemal kılıçdaroğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur çalışmasına ilişkin paylaşımlarda bulundu.Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ile toplantı yaptıkları bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:Aynı toplantıdan başka bir fotoğraf paylaşan Yavaş da 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başladıklarını belirtti.
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mansur yavaş, ekrem imamoğlu, ankara büyükşehir belediyesi, kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş, ekrem imamoğlu, ankara büyükşehir belediyesi, kemal kılıçdaroğlu

İmamoğlu ve Yavaş'tan '2. tur' paylaşımı: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz

02:47 17.05.2023
© TwitterİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptıkları toplantıdan fotoğraf paylaşarak, "28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur çalışmasına ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ile toplantı yaptıkları bir fotoğrafı paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile bugün Ankara’da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz.

Aynı toplantıdan başka bir fotoğraf paylaşan Yavaş da 2. Tur Seçimi için sıkı bir çalışmaya başladıklarını belirtti.
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