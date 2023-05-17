https://sputniknews.com.tr/20230517/iletisim-baskani-altundan-tahil-koridoru-paylasimi-bu-basari-turkiyenin-gururudur--1071232456.html
İletişim Başkanı Altun'dan 'tahıl koridoru' paylaşımı: Bu başarı Türkiye'nin gururudur
İletişim Başkanı Altun'dan 'tahıl koridoru' paylaşımı: Bu başarı Türkiye'nin gururudur
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T19:25+0300
2023-05-17T19:25+0300
2023-05-17T19:25+0300
türkiye
tahıl
fahrettin altun
karadeniz
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" açıklamasını yaptığını anımsattı.Fahrettin Altun, "Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır" ifadelerini kullandı.
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tahıl, fahrettin altun, karadeniz, türkiye
tahıl, fahrettin altun, karadeniz, türkiye
İletişim Başkanı Altun'dan 'tahıl koridoru' paylaşımı: Bu başarı Türkiye'nin gururudur
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrara dair umutlar her zaman diri kalacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaya işaret ederek, "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" açıklamasını yaptığını anımsattı.
Fahrettin Altun, "Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır" ifadelerini kullandı.