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https://sputniknews.com.tr/20230517/icisleri-bakanligindan-tekirdag-buyuksehir-belediyesine-depremzede-sorusturmasi-1071224184.html
İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 'depremzede' soruşturması
İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 'depremzede' soruşturması
İçişleri Bakanlığı, 'depremzedelerin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışıldığı' iddialarına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T16:21+0300
2023-05-17T16:24+0300
türkiye
depremzede
soruşturma
seçim
tekirdağ
iddia
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar hatırlatıldı.Açıklamada, "İddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/ogretmenevinde-depremzedelere-hakaret-iddiasi-1071217835.html
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depremzede, soruşturma, seçim, tekirdağ, iddia, içişleri bakanlığı
depremzede, soruşturma, seçim, tekirdağ, iddia, içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 'depremzede' soruşturması

16:21 17.05.2023 (güncellendi: 16:24 17.05.2023)
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
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İçişleri Bakanlığı, 'depremzedelerin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışıldığı' iddialarına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer sorumlular hakkında soruşturma başlattı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar hatırlatıldı.
Açıklamada, "İddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir öğretmenevinde misafir olarak kalan depremzedelere hakaret ettiği iddia edilen öğretmen gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
TÜRKİYE
Öğretmenevinde 'depremzedelere hakaret' iddiası: Bir öğretmen gözaltına alındı
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