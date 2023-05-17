https://sputniknews.com.tr/20230517/icisleri-bakanligindan-tekirdag-buyuksehir-belediyesine-depremzede-sorusturmasi-1071224184.html

İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 'depremzede' soruşturması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 'depremzede' soruşturması

İçişleri Bakanlığı, 'depremzedelerin seçimden hemen sonra kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışıldığı' iddialarına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T16:21+0300

2023-05-17T16:21+0300

2023-05-17T16:24+0300

türkiye

depremzede

soruşturma

seçim

tekirdağ

iddia

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelerin, seçimlerden hemen sonra bulundukları otelden çıkarılma girişiminde bulunulduğu yönündeki iddialar hatırlatıldı.Açıklamada, "İddialar üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve sorumluluğu tespit edilecek diğer belediye görevlileri hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/ogretmenevinde-depremzedelere-hakaret-iddiasi-1071217835.html

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depremzede, soruşturma, seçim, tekirdağ, iddia, içişleri bakanlığı