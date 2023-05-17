https://sputniknews.com.tr/20230517/hindistandan-borrelle-abnin-kurallarini-inceleme-tavsiyesi-1071237382.html
Hindistan’dan Borrell’e AB’nin kurallarını inceleme tavsiyesi
Hindistan’dan Borrell’e AB’nin kurallarını inceleme tavsiyesi
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell’in Rus petrolünden yapılan Hint petrol ürünlerinin ithalatına... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:37+0300
2023-05-17T22:37+0300
2023-05-17T22:37+0300
dünya
avrupa birliği
hindistan
josep borrell
petrol
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/06/1043743514_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_07a8a6ae036ebaa64ca500bd6ae85890.jpg
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e seslenerek, “AB Konseyi kurallarına bakın” dedi.Rus petrolünün büyük kısmının üçüncü ülkelerde işlendiğini ve artık Rus ürünü olarak kabul edilmediğini söyleyen Jaishankar, bu bağlamda Borrell’in 833/2014 sayılı AB Konseyi Yönetmeliği'ni okumaya davet etti.Daha önce Borrell, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı sayesinde Hindistan’ın daha ucuz hammaddeden yararlanma fırsatını elde ettiğini, böylelikle Rus petrolünün işlenmiş yakıt şeklinde yeniden Avrupa’ya girdiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230501/ab-yaptirim-uyguladigi-rus-petrolunu-hindistan-uzerinden-satin-aliyor-turkiye-de-araci-olabilir-mi-1070434952.html
avrupa birliği
hindistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/02/06/1043743514_119:0:1719:1200_1920x0_80_0_0_2e8f89e0c168d89a233bafd9e4e2682b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa birliği, hindistan, josep borrell, petrol, rusya
avrupa birliği, hindistan, josep borrell, petrol, rusya
Hindistan’dan Borrell’e AB’nin kurallarını inceleme tavsiyesi
Abone ol
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell’in Rus petrolünden yapılan Hint petrol ürünlerinin ithalatına kısıtlama getirilebileceği yönündeki sözlerine tepki gösterdi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e seslenerek, “AB Konseyi kurallarına bakın” dedi.
Rus petrolünün büyük kısmının üçüncü ülkelerde işlendiğini ve artık Rus ürünü olarak kabul edilmediğini söyleyen Jaishankar, bu bağlamda Borrell’in 833/2014 sayılı AB Konseyi Yönetmeliği'ni okumaya davet etti.
Daha önce Borrell, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı sayesinde Hindistan’ın daha ucuz hammaddeden yararlanma fırsatını elde ettiğini, böylelikle Rus petrolünün işlenmiş yakıt şeklinde yeniden Avrupa’ya girdiğini dile getirmişti.