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https://sputniknews.com.tr/20230517/hindistandan-borrelle-abnin-kurallarini-inceleme-tavsiyesi-1071237382.html
Hindistan’dan Borrell’e AB’nin kurallarını inceleme tavsiyesi
Hindistan’dan Borrell’e AB’nin kurallarını inceleme tavsiyesi
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell’in Rus petrolünden yapılan Hint petrol ürünlerinin ithalatına... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:37+0300
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dünya
avrupa birliği
hindistan
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e seslenerek, “AB Konseyi kurallarına bakın” dedi.Rus petrolünün büyük kısmının üçüncü ülkelerde işlendiğini ve artık Rus ürünü olarak kabul edilmediğini söyleyen Jaishankar, bu bağlamda Borrell’in 833/2014 sayılı AB Konseyi Yönetmeliği'ni okumaya davet etti.Daha önce Borrell, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı sayesinde Hindistan’ın daha ucuz hammaddeden yararlanma fırsatını elde ettiğini, böylelikle Rus petrolünün işlenmiş yakıt şeklinde yeniden Avrupa’ya girdiğini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230501/ab-yaptirim-uyguladigi-rus-petrolunu-hindistan-uzerinden-satin-aliyor-turkiye-de-araci-olabilir-mi-1070434952.html
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avrupa birliği, hindistan, josep borrell, petrol, rusya
avrupa birliği, hindistan, josep borrell, petrol, rusya

Hindistan’dan Borrell’e AB’nin kurallarını inceleme tavsiyesi

22:37 17.05.2023
© Rusya Dışişleri BakanlığıJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell’in Rus petrolünden yapılan Hint petrol ürünlerinin ithalatına kısıtlama getirilebileceği yönündeki sözlerine tepki gösterdi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e seslenerek, “AB Konseyi kurallarına bakın” dedi.
Rus petrolünün büyük kısmının üçüncü ülkelerde işlendiğini ve artık Rus ürünü olarak kabul edilmediğini söyleyen Jaishankar, bu bağlamda Borrell’in 833/2014 sayılı AB Konseyi Yönetmeliği'ni okumaya davet etti.
Daha önce Borrell, Rus petrolüne uygulanan fiyat tavanı sayesinde Hindistan’ın daha ucuz hammaddeden yararlanma fırsatını elde ettiğini, böylelikle Rus petrolünün işlenmiş yakıt şeklinde yeniden Avrupa’ya girdiğini dile getirmişti.
Rusya - petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
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AB yaptırım uyguladığı Rus petrolünü Hindistan üzerinden satın alıyor: Türkiye de aracı olabilir mi?
1 Mayıs, 14:36
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