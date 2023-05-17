Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu

© İHA Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemleri, İstanbul Havalimanı ve diğer gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayıp 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.