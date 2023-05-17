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Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu
Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları yeniden kuruldu. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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gümrük, istanbul havalimanı, sandık, oy kullanma, фото, fotoğraf
gümrük, istanbul havalimanı, sandık, oy kullanma, фото, fotoğraf

Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu

16:06 17.05.2023 (güncellendi: 16:10 17.05.2023)
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları yeniden kuruldu.
© İHAYurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinlerinin kurulumu tamamlandı.
Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinlerinin kurulumu tamamlandı.
© İHAHavalimanına gelecek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.
Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Havalimanına gelecek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.
© İHACumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemleri, İstanbul Havalimanı ve diğer gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayıp 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemleri, İstanbul Havalimanı ve diğer gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayıp 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
© İHASeçimin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışında yaşayan 18 bin 423 Türk vatandaşı oy kullanmıştı.
Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu - Sputnik Türkiye
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© İHA
Seçimin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışında yaşayan 18 bin 423 Türk vatandaşı oy kullanmıştı.
© AABu oylardan 18 bin 81 oy geçerli kabul edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 1, Sinan Oğan 417, Muharrem İnce ise 152 oy almıştı.
Havalimanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için yeniden sandıklar kuruldu - Sputnik Türkiye
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© AA
Bu oylardan 18 bin 81 oy geçerli kabul edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 1, Sinan Oğan 417, Muharrem İnce ise 152 oy almıştı.
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