https://sputniknews.com.tr/20230517/fransiz-yargisindan-lubnan-merkez-bankasi-baskanina-tutuklama-karari-1071201175.html

Fransız yargısından Lübnan Merkez Bankası Başkanı'na tutuklama kararı

Fransız yargısından Lübnan Merkez Bankası Başkanı'na tutuklama kararı

Halihazırda görevine devam eden Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Fransa'nın hakkında verdiği karara itiraz edeceğini söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T10:11+0300

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ekonomi

lübnan

merkez bankası

tutuklama

fransa

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Fransız yargısı, yolsuzluk davası nedeniyle Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardı. Lübnan medyasına göre Selame hakkında daha önce 'kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk' iddiaları dolayısıyla Paris'te açılan davanın dün duruşması görüldü. Selam duruşmaya katılmazken, davanın yargıcı Aude Buresi, Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardı. Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame ise hakkında verilen kararın ardından yazılı açıklama yayımlayarak Fransız yargısına sert tepki gösterdi. Selame'nin açıklaması Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı. Selame, Fransız yargıcın, yasalarında öngörülen kanuni süreye uymadığı ve verdiği kararla açıkça ülkesinin yasalarını ihlal ettiğini savundu. Karara itiraz edeceğini belirten Selame, tutuklama kararının önyargılı bir şekilde alındığını aktardı. Lübnan'da 30 yıldır Merkez Bankası Başkanı olan 72 yaşındaki Selame'nin görev süresi bu ay doluyor. Selame'nin Lübnan'da tutuklanabilmesi için de dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230223/lubnan-merkez-bankasi-baskanina-kara-para-aklama-hortumlama-ve-yasadisi-zenginlesme-suclamasi-1067430908.html

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