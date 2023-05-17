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https://sputniknews.com.tr/20230517/fransiz-yargisindan-lubnan-merkez-bankasi-baskanina-tutuklama-karari-1071201175.html
Fransız yargısından Lübnan Merkez Bankası Başkanı'na tutuklama kararı
Fransız yargısından Lübnan Merkez Bankası Başkanı'na tutuklama kararı
Halihazırda görevine devam eden Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Fransa'nın hakkında verdiği karara itiraz edeceğini söyledi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T10:11+0300
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ekonomi
lübnan
merkez bankası
tutuklama
fransa
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Fransız yargısı, yolsuzluk davası nedeniyle Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardı. Lübnan medyasına göre Selame hakkında daha önce 'kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk' iddiaları dolayısıyla Paris'te açılan davanın dün duruşması görüldü. Selam duruşmaya katılmazken, davanın yargıcı Aude Buresi, Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardı. Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame ise hakkında verilen kararın ardından yazılı açıklama yayımlayarak Fransız yargısına sert tepki gösterdi. Selame'nin açıklaması Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı. Selame, Fransız yargıcın, yasalarında öngörülen kanuni süreye uymadığı ve verdiği kararla açıkça ülkesinin yasalarını ihlal ettiğini savundu. Karara itiraz edeceğini belirten Selame, tutuklama kararının önyargılı bir şekilde alındığını aktardı. Lübnan'da 30 yıldır Merkez Bankası Başkanı olan 72 yaşındaki Selame'nin görev süresi bu ay doluyor. Selame'nin Lübnan'da tutuklanabilmesi için de dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/lubnan-merkez-bankasi-baskanina-kara-para-aklama-hortumlama-ve-yasadisi-zenginlesme-suclamasi-1067430908.html
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lübnan, merkez bankası, tutuklama, fransa
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Fransız yargısından Lübnan Merkez Bankası Başkanı'na tutuklama kararı

10:11 17.05.2023 (güncellendi: 10:13 17.05.2023)
© AFP 2023 / JOSEPH EIDRiyad Selame
Riyad Selame - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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Halihazırda görevine devam eden Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, Fransa'nın hakkında verdiği karara itiraz edeceğini söyledi.
Fransız yargısı, yolsuzluk davası nedeniyle Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardı.
Lübnan medyasına göre Selame hakkında daha önce 'kara para aklama, zimmete para geçirme ve yolsuzluk' iddiaları dolayısıyla Paris'te açılan davanın dün duruşması görüldü.
Selam duruşmaya katılmazken, davanın yargıcı Aude Buresi, Selame hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkardı.
Lübnan - Lübnan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
DÜNYA
Lübnan Merkez Bankası Başkanı'na kara para aklama, hortumlama ve yasadışı zenginleşme suçlaması
23 Şubat, 20:45
Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame ise hakkında verilen kararın ardından yazılı açıklama yayımlayarak Fransız yargısına sert tepki gösterdi. Selame'nin açıklaması Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlandı. Selame, Fransız yargıcın, yasalarında öngörülen kanuni süreye uymadığı ve verdiği kararla açıkça ülkesinin yasalarını ihlal ettiğini savundu. Karara itiraz edeceğini belirten Selame, tutuklama kararının önyargılı bir şekilde alındığını aktardı.
Lübnan'da 30 yıldır Merkez Bankası Başkanı olan 72 yaşındaki Selame'nin görev süresi bu ay doluyor. Selame'nin Lübnan'da tutuklanabilmesi için de dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.
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