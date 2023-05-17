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https://sputniknews.com.tr/20230517/ev-sahibiyle-anlasamayan-kiraci-yasadiklarini-kagida-yazdi-pencerelere-asti-psikolojim-bozuldu-1071219524.html
Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı, yaşadıklarını kağıda yazdı, pencerelere astı: 'Psikolojim bozuldu'
Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı, yaşadıklarını kağıda yazdı, pencerelere astı: 'Psikolojim bozuldu'
Kartal'da ev sahibinin kira artışını kabul etmeyince evinden çıkartıldığını ileri süren kiracı Hasan Şengün, derdini anlatmak için dairesinin pencerelerine... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T15:25+0300
2023-05-17T15:25+0300
türkiye
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ekonomi
kiracı
ev sahibi
tartışma
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Kartal'da yaşayan Hasan Şengün, yaklaşık dört yıl önce bin 650 TL'lik kirayı ev sahibine elden vereceğine dair sözleşme imzalayarak evi tuttu. İddiaya göre, bir süre sonra 2 bin liraya yükselen kirasını her ay düzenli olarak ev sahibine elden ödeyen Şengün, ay sonunda ev sahibinin, "Oğlum Avrupa Yakası'nda 8 bin TL'ye kiraya oturuyor, siz de 8 bin TL kira ödeyin" dediğini ileri sürdü. Kiracı Şengün, bu fiyatı karşılayamayacağını, kiranın 4 bin TL olmasını istediğini ancak ev sahibinin teklifi kabul etmediğini söyledi. Kiracısının dört yıl kira ödemediğini iddia eden ev sahibesi kadın, Hasan Şengün'ü dava etti. Eve gelen haciz kâğıdıyla şoke olan kiracı Şengün, hukuk mücadelesi başlattı.'Psikolojimiz bozuldu'Dört yıldır oturduğu dairesinde ev sahibi tarafından haksızlığa uğradığını belirterek çıkarıldığını iddia eden kiracı Hasan Şengün, yaşadığı süreci kâğıtlara yazarak, çıkarıldığı evin pencerelerine astı. Şengün, "Ben apartmanın balkonunda kâğıtları yapıştırdım. Kendimi ifade etmek için bunları yaptım. Ben bu apartmanda 15 sene kaldım. 7 sene başka dairede, 4 sene de en son oturduğum dairemde kaldım. Ev sahibim olan kadın ‘kirayı elden vereceksin’ dedi, ben de hep elden verdim kiralarımı. Ev sahibimle çok samimiydik. Biz de samimiyetine dayanarak 3 sene kirasını ayın 15'inde elden verdik. Sonra kiramı 8 bin lira yapacağını söyledi. Biz de ‘2 bin lira veya 4 bin lira yapalım’ dedik, ancak onlar 8 bin liradan bahsettiler. Biz de bunu veremeyeceğimizi söyledik ama bunlar bizi dışarı atmak istediler. Gördüğünüz gibi bu apartmanda ben de kendimi ifade etmek için böyle bir yola başvurdum. Kimseyle burada kavga etmedim, tartışma yaşamadım. 15 sene kaldım burada. Beni evladı gibi seven ev sahibim, oğlunun ağzına bakarak beni evden çıkarttı. Ben adalete güveniyorum, mağduruz. Psikolojimiz bozuldu eşimle benim. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Kağıtlarda 'Ben kiramı ödedim, ben mağdur oldum, hiçbir kiracı elden kirayı vermesin. Ben haciz edildim' yazıyor" dedi.Ev sahibi iddiaları reddettiTelefonla ulaşılan ev sahibi H.S., iddiaları reddederek, kiracının 3 senelik birikmiş kira borcu olduğunu, bu bedelin kendisine ödenmesi gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230517/turkiyede-konut-fiyatlari-1-yilda-yuzde-1328-artti-1071218777.html
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türkiye, ekonomi, kiracı, ev sahibi , tartışma
türkiye, ekonomi, kiracı, ev sahibi , tartışma

Ev sahibiyle anlaşamayan kiracı, yaşadıklarını kağıda yazdı, pencerelere astı: 'Psikolojim bozuldu'

15:25 17.05.2023
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - HALİT ARSLANKiracı ve notu
Kiracı ve notu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© İHA / ENES ŞAMİL GÖNENÇ - HALİT ARSLAN
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Kartal'da ev sahibinin kira artışını kabul etmeyince evinden çıkartıldığını ileri süren kiracı Hasan Şengün, derdini anlatmak için dairesinin pencerelerine süreci anlattığı kâğıtlar astı. Kirasını ev sahibine elden verdiğini ve mağdur olduğunu savunan şahıs, kiracılara paranın elden verilmemesi tavsiyesinde bulundu.
Kartal'da yaşayan Hasan Şengün, yaklaşık dört yıl önce bin 650 TL'lik kirayı ev sahibine elden vereceğine dair sözleşme imzalayarak evi tuttu. İddiaya göre, bir süre sonra 2 bin liraya yükselen kirasını her ay düzenli olarak ev sahibine elden ödeyen Şengün, ay sonunda ev sahibinin, "Oğlum Avrupa Yakası'nda 8 bin TL'ye kiraya oturuyor, siz de 8 bin TL kira ödeyin" dediğini ileri sürdü.
Kiracı Şengün, bu fiyatı karşılayamayacağını, kiranın 4 bin TL olmasını istediğini ancak ev sahibinin teklifi kabul etmediğini söyledi. Kiracısının dört yıl kira ödemediğini iddia eden ev sahibesi kadın, Hasan Şengün'ü dava etti. Eve gelen haciz kâğıdıyla şoke olan kiracı Şengün, hukuk mücadelesi başlattı.

'Psikolojimiz bozuldu'

Dört yıldır oturduğu dairesinde ev sahibi tarafından haksızlığa uğradığını belirterek çıkarıldığını iddia eden kiracı Hasan Şengün, yaşadığı süreci kâğıtlara yazarak, çıkarıldığı evin pencerelerine astı. Şengün, "Ben apartmanın balkonunda kâğıtları yapıştırdım. Kendimi ifade etmek için bunları yaptım. Ben bu apartmanda 15 sene kaldım. 7 sene başka dairede, 4 sene de en son oturduğum dairemde kaldım. Ev sahibim olan kadın ‘kirayı elden vereceksin’ dedi, ben de hep elden verdim kiralarımı. Ev sahibimle çok samimiydik. Biz de samimiyetine dayanarak 3 sene kirasını ayın 15'inde elden verdik. Sonra kiramı 8 bin lira yapacağını söyledi. Biz de ‘2 bin lira veya 4 bin lira yapalım’ dedik, ancak onlar 8 bin liradan bahsettiler. Biz de bunu veremeyeceğimizi söyledik ama bunlar bizi dışarı atmak istediler. Gördüğünüz gibi bu apartmanda ben de kendimi ifade etmek için böyle bir yola başvurdum. Kimseyle burada kavga etmedim, tartışma yaşamadım. 15 sene kaldım burada. Beni evladı gibi seven ev sahibim, oğlunun ağzına bakarak beni evden çıkarttı. Ben adalete güveniyorum, mağduruz. Psikolojimiz bozuldu eşimle benim. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Kağıtlarda 'Ben kiramı ödedim, ben mağdur oldum, hiçbir kiracı elden kirayı vermesin. Ben haciz edildim' yazıyor" dedi.

Ev sahibi iddiaları reddetti

Telefonla ulaşılan ev sahibi H.S., iddiaları reddederek, kiracının 3 senelik birikmiş kira borcu olduğunu, bu bedelin kendisine ödenmesi gerektiğini söyledi.
kiralık ev sözleşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
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