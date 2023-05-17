https://sputniknews.com.tr/20230517/euro-bolgesinde-enflasyon-yuzde-7ye-yukseldi--1071212394.html
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 7'ye yükseldi
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 7'ye yükseldi
Euro Bölgesi'nde enflasyon, nisanda yıllık bazda yüzde 7 seviyesine yükseldi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T13:28+0300
2023-05-17T13:28+0300
2023-05-17T13:28+0300
ekonomi
euro bölgesi
enflasyon
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 6.9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 olarak ölçüldü. Euro Bölgesi'nde nisanda enflasyon, bir önceki aya kıyasla da yüzde 0.6 arttı. Enflasyonun yüzde 2.75'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2.21'i hizmetler, yüzde 1.62'si enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0.38'i enerjiden kaynaklandı. Yıllık enflasyon, nisanda Macaristan'da yüzde 24.5, Letonya'da yüzde 15, Çekya'da yüzde 14.3, Slovakya ve Polonya'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 13.3, Estonya'da yüzde 13.2, Romanya'da yüzde 10.4 ve Bulgaristan'da yüzde 10.3 oldu. Böylece AB üyesi 9 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü. Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 8.7, Almanya'da yüzde 7.6 ve Fransa'da yüzde 6.9 olarak belirlendi.
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euro bölgesi, enflasyon
Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 7'ye yükseldi
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Euro Bölgesi'nde enflasyon, nisanda yıllık bazda yüzde 7 seviyesine yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı nihai enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde martta yüzde 6.9 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 7 olarak ölçüldü.
Euro Bölgesi'nde nisanda enflasyon, bir önceki aya kıyasla da yüzde 0.6 arttı.
Enflasyonun yüzde 2.75'i gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 2.21'i hizmetler, yüzde 1.62'si enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0.38'i enerjiden kaynaklandı.
Yıllık enflasyon, nisanda Macaristan'da yüzde 24.5, Letonya'da yüzde 15, Çekya'da yüzde 14.3, Slovakya ve Polonya'da yüzde 14, Litvanya'da yüzde 13.3, Estonya'da yüzde 13.2, Romanya'da yüzde 10.4 ve Bulgaristan'da yüzde 10.3 oldu.
Böylece AB üyesi 9 ülkede enflasyon çift hanede ölçüldü.
Söz konusu dönemde enflasyon, İtalya'da yüzde 8.7, Almanya'da yüzde 7.6 ve Fransa'da yüzde 6.9 olarak belirlendi.