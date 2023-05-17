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https://sputniknews.com.tr/20230517/eski-fransa-cumhurbaskani-sarkozyye-elektronik-kelepce-1071207992.html
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye elektronik kelepçe
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye elektronik kelepçe
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı 'telekulak davası'nda 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T12:22+0300
2023-05-17T12:24+0300
dünya
nicolas sarkozy
fransa
hapis
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Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davaya ilişkin kararını verdi. Sarkozy, dava kapsamında 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine hükmetti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca medeni haklarından men edilirken bu süre zarfında herhangi bir seçim kapsamında seçilemeyecek. Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'e de Sarkozy'ninkiyle aynı ceza verildi. Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edildi. Sarkozy hakkında kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin bilgi alabilmek için 'nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği' gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20210301/eski-fransa-cumhurbaskani-nicolas-sarkozy-yolsuzlukla-suclandigi-davada-3-yil-hapis-cezasina-1043924424.html
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nicolas sarkozy, fransa, hapis
nicolas sarkozy, fransa, hapis

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye elektronik kelepçe

12:22 17.05.2023 (güncellendi: 12:24 17.05.2023)
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYNicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı 'telekulak davası'nda 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davaya ilişkin kararını verdi. Sarkozy, dava kapsamında 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Sarkozy'nin hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle çekmesine hükmetti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca medeni haklarından men edilirken bu süre zarfında herhangi bir seçim kapsamında seçilemeyecek.
Aynı davada yargılanan Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert'e de Sarkozy'ninkiyle aynı ceza verildi. Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edildi.
Sarkozy hakkında kendisi ile ilgili başlatılan başka bir adli soruşturmaya ilişkin bilgi alabilmek için 'nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği' gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı. Sarkozy, bu davada L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. Savcılar, Sarkozy ve avukatını dinleme kararı çıkarmıştı.
Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlendi.
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2021
DÜNYA
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan 3 yıl hapis cezası aldı
1 Mart 2021, 16:18
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