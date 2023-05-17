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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230517/erdogan-genclere-seslendi-egolari-tavan-sahsiyetlerin-sizi-karanliga-suruklemesine-izin-vermeyin-1071200509.html
Erdoğan gençlere seslendi: 'Egoları tavan şahsiyetlerin sizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyin'
Erdoğan gençlere seslendi: 'Egoları tavan şahsiyetlerin sizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyin'
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından gençlere seslendi ve "Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
gençler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden "Sevgili genç kardeşlerim" diyerek başladığı yazısına şu şekilde devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230516/kilicdaroglu-genc-arkadaslarimin-mesajini-aldim-1071160224.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, gençler
recep tayyip erdoğan, seçim, gençler

Erdoğan gençlere seslendi: 'Egoları tavan şahsiyetlerin sizi karanlığa sürüklemesine izin vermeyin'

09:25 17.05.2023 (güncellendi: 09:29 17.05.2023)
© AACumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından gençlere seslendi ve "Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden "Sevgili genç kardeşlerim" diyerek başladığı yazısına şu şekilde devam etti:

"14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Tüm dünya gençlerine örnek olan bu tavrınızla, milletimizin size güvenmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim umudumuzsunuz, göz bebeğimizsiniz, aydınlık yarınlarımızın teminatısınız. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bu milleti, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne inşallah sizler taşıyacaksınız. Lütfen kimsenin hayallerinizle aranıza girmesine, sizi yıldırmasına, sizi korkutmasına, kendi zehrini size de zerk etmesine müsaade etmeyin. Egoları tavan yapmış, geçmişi başarısızlıklar ve seçim yenilgileriyle dolu şahsiyetlerin sizi kendi dipsiz karanlıklarına sürüklemesine asla izin vermeyin. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz, zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Acılarımızı birlikte paylaşacak, başarılarımıza birlikte sevineceğiz. İnşallah çok daha güzel günleri yine sizlerle birlikte göreceğiz. 28 Mayıs’ta siz genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
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