https://sputniknews.com.tr/20230517/diplomatik-kaynaklar-almanyanin-ankara-buyukelcisi-1630da-disisleri-bakanligina-cagrildi-1071221054.html
Diplomatik kaynaklar: Almanya’nın Ankara Büyükelçisi 16.30’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Diplomatik kaynaklar: Almanya’nın Ankara Büyükelçisi 16.30’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Diplomatik kaynaklar, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi 16.30’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T15:43+0300
2023-05-17T15:43+0300
2023-05-17T16:00+0300
türkiye
almanya
dışişleri bakanlığı
sabah gazetesi
gözaltı
alman polisi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman polisinin tavrı "Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir" olarak değerlendirildi.Açıklamada şu noktalara vurgu yapıldı:Diplomatik kaynaklar ise Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz 16.30’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230517/alman-polisi-sabah-gazetesinin-avrupa-burosunu-basti-1071214137.html
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almanya, dışişleri bakanlığı, sabah gazetesi, gözaltı, alman polisi
almanya, dışişleri bakanlığı, sabah gazetesi, gözaltı, alman polisi
Diplomatik kaynaklar: Almanya’nın Ankara Büyükelçisi 16.30’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
15:43 17.05.2023 (güncellendi: 16:00 17.05.2023) Abone ol
Diplomatik kaynaklar, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi 16.30’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman polisinin tavrı "Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir" olarak değerlendirildi.
Açıklamada şu noktalara vurgu yapıldı:
"Almanya’da Türk Basın Mensuplarının Gözaltına Alınmaları Hk. Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından bugün (17 Mayıs) gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmaları Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir. Bu menfur eylemi şiddetle kınıyoruz. Terör örgütü FETÖ’nün Almanya’daki faaliyetleri hakkındaki haberleri nedeniyle bir FETÖ mensubunun asılsız ihbarıyla hedef alınan gazetecilerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Başarıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimlerinin ilk turu ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen ardından, Alman makamlarının sözkonusu basın mensuplarını, ifadeye dahi çağırmadan doğrudan gözaltına almalarını kasıtlı bir eylem olarak görüyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda tüm dünyaya ders vermeye kalkan Almanya'nın özgür basına yönelik bu eylemi, çifte standartlı yaklaşımını ortaya koymaktadır. Konuya ilişkin olarak Almanya’da gerekli girişimler yapılmış olup, güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de iletilmektedir."
Diplomatik kaynaklar ise Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz 16.30’da Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını açıkladı.