https://sputniknews.com.tr/20230517/cumhurbaskani-adaylarinin-en-yuksek-oy-aldigi-iller-hangileri-1071219651.html
Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı iller hangileri?
Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı iller hangileri?
Resmi olmayan sonuçlara göre, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı oylar belirlendi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T15:35+0300
2023-05-17T15:35+0300
2023-05-17T16:02+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
cumhurbaşkanı adayı
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
sinan oğan
bayburt
tunceli
iğdır
fotoğraf
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Açıklanan verilere göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 78.86 oy oranıyla en çok oyu Bayburt'tan aldı.Erdoğan, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82.10 oy oranı ile yine en çok oyu Bayburt'tan toplamıştı.Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 80.26 oy oranıyla en çok oyu memleketi Tunceli'den aldı.Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise en yüksek oyu 11.94 oy oranıyla memleketi Iğdır'dan topladı.
bayburt
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seçim, cumhurbaşkanı adayı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, sinan oğan, bayburt, tunceli, iğdır, fotoğraf
seçim, cumhurbaşkanı adayı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, sinan oğan, bayburt, tunceli, iğdır, fotoğraf
Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı iller hangileri?
15:35 17.05.2023 (güncellendi: 16:02 17.05.2023) Abone ol
Resmi olmayan sonuçlara göre, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı oylar belirlendi.
Açıklanan verilere göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 78.86 oy oranıyla en çok oyu Bayburt'tan aldı.
Erdoğan, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82.10 oy oranı ile yine en çok oyu Bayburt'tan toplamıştı.
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 80.26 oy oranıyla en çok oyu memleketi Tunceli'den aldı.
Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise en yüksek oyu 11.94 oy oranıyla memleketi Iğdır'dan topladı.