https://sputniknews.com.tr/20230517/cumhurbaskani-adaylarinin-en-yuksek-oy-aldigi-iller-hangileri-1071219651.html

Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı iller hangileri?

Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı iller hangileri?

Resmi olmayan sonuçlara göre, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının en yüksek oranda oy aldığı oylar belirlendi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T15:35+0300

2023-05-17T15:35+0300

2023-05-17T16:02+0300

2023 türkiye seçimleri

seçim

cumhurbaşkanı adayı

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

sinan oğan

bayburt

tunceli

iğdır

fotoğraf

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Açıklanan verilere göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 78.86 oy oranıyla en çok oyu Bayburt'tan aldı.Erdoğan, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82.10 oy oranı ile yine en çok oyu Bayburt'tan toplamıştı.Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 80.26 oy oranıyla en çok oyu memleketi Tunceli'den aldı.Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise en yüksek oyu 11.94 oy oranıyla memleketi Iğdır'dan topladı.

bayburt

tunceli

iğdır

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Sputnik Türkiye

seçim, cumhurbaşkanı adayı, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, sinan oğan, bayburt, tunceli, iğdır, fotoğraf