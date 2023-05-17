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Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kişi kayıp
Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kişi kayıp
Çin bandralı balıkçı gemisinin dün öğleden sonra Hint Okyanusu'nda alabora olduğu açıklandı. Mürettebattan haber alınamıyor. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T13:57+0300
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dünya
gemi
çin halk cumhuriyeti
hint okyanusu
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Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, gemideki 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli toplam 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor. Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde kayıtlı 'Lupenglaiyuanyu 8' adlı geminin nerede olduğu henüz bilinmezken arama çalışmaları sürüyor. Filipinler Sahil Güvenliği de yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ve Çin'in Manila Büyükelçiliği ile temasta olduklarını, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son görüldüğü bölgenin çevresine sevk edildiğini kaydetti. Bölgedeki en büyük balıkçı filosuna sahip olan Çin'de, Sahil Güvenlik birimleri tarafından zaman zaman destek gücü olarak kullanılan balıkçı gemileri açık denizlerde uzun zaman geçiriyor. Gemi kazasının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmasa da açık denizde fırtına ve yüksek dalgaların bu tür kazalara yol açabildiği biliniyor.
çin halk cumhuriyeti
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gemi, çin halk cumhuriyeti, hint okyanusu, alabora
gemi, çin halk cumhuriyeti, hint okyanusu, alabora

Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kişi kayıp

13:57 17.05.2023
© AFP 2023 / JOHANNES EISELEÇin'de balıkçılar
Çin'de balıkçılar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© AFP 2023 / JOHANNES EISELE
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Çin bandralı balıkçı gemisinin dün öğleden sonra Hint Okyanusu'nda alabora olduğu açıklandı. Mürettebattan haber alınamıyor.
Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, gemideki 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli toplam 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor.
Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde kayıtlı 'Lupenglaiyuanyu 8' adlı geminin nerede olduğu henüz bilinmezken arama çalışmaları sürüyor.
Filipinler Sahil Güvenliği de yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ve Çin'in Manila Büyükelçiliği ile temasta olduklarını, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son görüldüğü bölgenin çevresine sevk edildiğini kaydetti.
Bölgedeki en büyük balıkçı filosuna sahip olan Çin'de, Sahil Güvenlik birimleri tarafından zaman zaman destek gücü olarak kullanılan balıkçı gemileri açık denizlerde uzun zaman geçiriyor.
Gemi kazasının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmasa da açık denizde fırtına ve yüksek dalgaların bu tür kazalara yol açabildiği biliniyor.
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