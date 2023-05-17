https://sputniknews.com.tr/20230517/cin-balikci-gemisi-hint-okyanusunda-alabora-oldu-39-kisi-kayip--1071215365.html

Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kişi kayıp

Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kişi kayıp

Çin bandralı balıkçı gemisinin dün öğleden sonra Hint Okyanusu'nda alabora olduğu açıklandı. Mürettebattan haber alınamıyor. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T13:57+0300

2023-05-17T13:57+0300

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dünya

gemi

çin halk cumhuriyeti

hint okyanusu

alabora

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Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, gemideki 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli toplam 39 kişilik mürettebattan haber alınamıyor. Çin'in kuzeyindeki Şandong eyaletinde kayıtlı 'Lupenglaiyuanyu 8' adlı geminin nerede olduğu henüz bilinmezken arama çalışmaları sürüyor. Filipinler Sahil Güvenliği de yaptığı açıklamada, durumu yakından izlediklerini ve Çin'in Manila Büyükelçiliği ile temasta olduklarını, arama kurtarma ekiplerinin geminin en son görüldüğü bölgenin çevresine sevk edildiğini kaydetti. Bölgedeki en büyük balıkçı filosuna sahip olan Çin'de, Sahil Güvenlik birimleri tarafından zaman zaman destek gücü olarak kullanılan balıkçı gemileri açık denizlerde uzun zaman geçiriyor. Gemi kazasının sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmasa da açık denizde fırtına ve yüksek dalgaların bu tür kazalara yol açabildiği biliniyor.

çin halk cumhuriyeti

hint okyanusu

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gemi, çin halk cumhuriyeti, hint okyanusu, alabora