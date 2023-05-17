https://sputniknews.com.tr/20230517/chpli-erkek-2269-sandikta-farklilik-4825-sandikta-hata-tespit-ettik-hepsine-itiraz-ettik-1071202405.html
CHP’li Erkek: 2.269 sandıkta farklılık, 4.825 sandıkta hata tespit ettik, hepsine itiraz ettik
CHP’li Erkek: 2.269 sandıkta farklılık, 4.825 sandıkta hata tespit ettik, hepsine itiraz ettik
CHP 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T10:56+0300
2023-05-17T10:56+0300
2023-05-17T10:56+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem erkek
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek, 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettiklerini açıkladı. CHP'li Erkek YSK'ya tüm hatalı sandık tespitlerine yönelik itirazların yapıldığını belirterek, "Türkiye'de 201 bin 807 sandık vardı. Bu sandıkların tamamına yakınında yani yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı tutanak sisteminize girdik. Yanlışlık olduğunda bizim sistemimiz kırmızı alarm veriyor. Cumhurbaşkanılığı seçimi için 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettik. Milletvekili seçimi için 4 bin 825 sandıkta hata tespit edildi bunların hepsine itiraz ettik" dedi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
muharrem erkek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
muharrem erkek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek, 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettiklerini açıkladı.
CHP'li Erkek YSK'ya tüm hatalı sandık tespitlerine yönelik itirazların yapıldığını belirterek, "Türkiye'de 201 bin 807 sandık vardı. Bu sandıkların tamamına yakınında yani yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı tutanak sisteminize girdik. Yanlışlık olduğunda bizim sistemimiz kırmızı alarm veriyor. Cumhurbaşkanılığı seçimi için 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettik. Milletvekili seçimi için 4 bin 825 sandıkta hata tespit edildi bunların hepsine itiraz ettik" dedi.