https://sputniknews.com.tr/20230517/chpli-erkek-2269-sandikta-farklilik-4825-sandikta-hata-tespit-ettik-hepsine-itiraz-ettik-1071202405.html

CHP’li Erkek: 2.269 sandıkta farklılık, 4.825 sandıkta hata tespit ettik, hepsine itiraz ettik

CHP’li Erkek: 2.269 sandıkta farklılık, 4.825 sandıkta hata tespit ettik, hepsine itiraz ettik

CHP 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T10:56+0300

2023-05-17T10:56+0300

2023-05-17T10:56+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem erkek

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek, 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettiklerini açıkladı. CHP'li Erkek YSK'ya tüm hatalı sandık tespitlerine yönelik itirazların yapıldığını belirterek, "Türkiye'de 201 bin 807 sandık vardı. Bu sandıkların tamamına yakınında yani yüzde 99.9 oranında ıslak imzalı tutanak sisteminize girdik. Yanlışlık olduğunda bizim sistemimiz kırmızı alarm veriyor. Cumhurbaşkanılığı seçimi için 2 bin 269 sandıkta farklılık tespit ettik. Milletvekili seçimi için 4 bin 825 sandıkta hata tespit edildi bunların hepsine itiraz ettik" dedi.

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2023

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muharrem erkek, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)