https://sputniknews.com.tr/20230517/cavusoglu-almanyada-sabah-gazetesi-temsilcilerinin-gozaltina-alinmasini-degerlendirdi-1071231796.html

Çavuşoğlu, Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasını değerlendirdi

Çavuşoğlu, Almanya'da Sabah gazetesi temsilcilerinin gözaltına alınmasını değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç'in bugün Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'a, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T19:00+0300

2023-05-17T19:00+0300

2023-05-17T19:00+0300

türkiye

sabah gazetesi

ismail erel

cemil albay

mevlüt çavuşoğlu

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Çavuşoğlu, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasına ilişkin A Haber canlı yayınına bağlanarak değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin hem Berlin Büyükelçiliğinin hem de Frankfurt Başkonsolosluğunun konuyla ilgili ivedilikle harekete geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Bunun gerçekten izah edilir bir yanı yok. Almanya'da, bizlere basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusunda dersler vermeye çalışan Avrupa’nın tam da ortasında bu sabah, Sabah gazetesine bir baskın düzenleniyor. Arkadaşlarımıza yönelik hiç de uygun olmayan bazı hareketler oluyor. Gözaltına aldılar." ifadesini kullandı.'Almanya'nın bu FETÖ'cülerin bu Türk gazetecilerini engellemeye çalışmalarına müsamaha göstermesi de ayrı bir garabet'Çavuşoğlu, girişimleri neticesinde söz konusu gazetecilerin serbest bırakıldığını anımsatarak, FETÖ'cülerin Avrupa'daki gazetecileri engellemeye çalıştığını ve Sabah gazetesinin de hem FETÖ'nün hem PKK'nın iç yüzünü çekinmeden yazdığını vurguladı.Sabah gazetesinin yazdığı bilgileri Alman makamların da diğer Avrupa ülkelerinin de çok iyi bildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Almanya'nın bu FETÖ'cülerin bu Türk gazetecilerini engellemeye çalışmalarına müsamaha göstermesi de ayrı bir garabet, resmen buna alet oluyorlar." yorumunda bulundu.Çavuşoğlu, söz konusu olayın seçimlerden sonra olmasının da manidar olduğunu vurgulayarak, "Biliyorsunuz Alman dergileri de gazeteleri de Fransızlar gibi, İngilizler gibi, bazı Amerikan gazeteleri gibi Türkiye'nin iç siyasetini de dizayn etmeye çalıştılar. Tabii halkımız bunlara gerekli cevabı verince bunları hazmedemediklerini de görüyoruz." dedi.Bugün Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'un da Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Sözcü Tanju Bilgiç ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:'Bu olayın, maksatlı olduğunu görüyoruz'Alman Büyükelçinin bunun siyasi bir mesele olmadığını söylediğini aktaran Çavuşoğlu, "Şu ifadeleri son derece çarpıcıdır, 'Basın özgürlüğünün sınırsız olmadığını ve bu iki kişinin gözaltına alınmalarının doğrudan gazetecilik faaliyetleri ile ilgili olmadığını' söylüyorlar. Hatırlayacaksınız, Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü gazeteciler, yani bu işin beyni olan eline silah alma değil de, bu işi dizayn edenler, aynı şekilde bizzat PKK propagandası yapan sözde gazeteciler ile ilgili bir işlem olduğu zaman bunlar bize ne diyorlardı, şimdi kendileri ne diyorlar?" eleştirisini yaptı.Bir basın mensubunun mesleğinin dışında, teröre destek ya da başka bir adi suç işlemesi halinde o kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağının altını çizen Çavuşoğlu, " Bugün yaptıkları bu operasyon ya da baskınlar gazetecilik dışında bir faaliyet olsaydı ilk gün serbest bırakmazlardı. Bunun neresinden bakarsanız bakın bu olayın, maksatlı olduğunu görüyoruz, FETÖ'cüleri memnun etmek için, Türkiye'deki son gelişmelerden rahatsız oldukları için bunu gerçekleştirdiklerini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Bu konunun takipçisi olacaklarının altını çizen Çavuşoğlu, gözaltına alınan gazetecilere geçmiş olsun dileklerini iletti.'Bizi kimse dizayn edemez'Çavuşoğlu, Alman makamlarının kendilerine göre argümanlar ürettiğini kaydederek, "Ortaya koydukları argümanların geçerli olmadığını kendileri de çok iyi biliyorlar. Gerek bu baskınla ilgili gerekse seçimle ilgili. Bu seçimde, biz her seçimde olduğu gibi Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bizim misyonlarımızın olmadığı ama vatandaşlarımın çoğunlukla yaşadığı, ya da çok sayıda vatandaşlarımızın yaşadığı şehirlerde de sandık açabileceğimizi gerek sandık kurulu için ve diğer şartlar için gerekli tedbirlerimizin olduğunu tekrar yazdık ve YSK bazı bölgelerde sandık açılabileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.Hollanda, Fransa, Avusturya gibi farklı Avrupa ülkelerinde sandık açıldığını, ABD’de iki yerde sandık açıldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Almanya’da, Türklerin çoğunlukta yaşadığı 9 bölgede sandık açılmasına izin vermediler. Çünkü bunun sebebi belli, Almanya’dan Cumhurbaşkanımıza çok oy çıkıyor. Daha önceki seçim sonuçları gösterdi, daha önceki seçim sonuçları da ortada. Bu konuda da kasıtlı olduklarını düşünüyorum.” dedi.Çavuşoğlu, bu konuyu Alman Dışişleri Bakanı ile görüşmek istediğini ancak mevkidaşının bu konuyu görüşmeye yanaşmadığını, başkası aracılığıyla mesaj gönderdiğini söyledi.Almanya’nın bu tutumunu “saygısızca” ve “nezaket dışı” olarak nitelendiren Çavuşoğlu, Alman Bakan'ın bu konuda telefon görüşmesine dahi yanaşmadığını aktardı.Çavuşoğlu, bunların hepsinin 14 Mayıs seçimlerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybetmesine yönelik yapıldığına işaret ederek, “Yapabileceklerini yapmaya çalışıyorlar ama gerek Türkiye’nin iç siyaseti olsun gerekse Avrupa’da ve dünyada yaşayan vatandaşlarımız açısından olsun, bizi kimse dizayn edemez.” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230517/almanyada-gozaltina-alinan-turk-gazeteciler-serbest-birakildi-1071230117.html

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sabah gazetesi, ismail erel , cemil albay, mevlüt çavuşoğlu