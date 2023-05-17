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https://sputniknews.com.tr/20230517/brezilyali-anne-hidrosefali-ile-mucadele-eden-kizinin-mucadelesini-anlatti-tum-sevgimle-besliyorum-1071220353.html
Brezilyalı anne, hidrosefali ile mücadele eden kızının mücadelesini anlattı: Tüm sevgimle besliyorum
Brezilyalı anne, hidrosefali ile mücadele eden kızının mücadelesini anlattı: Tüm sevgimle besliyorum
Brezilya'da yaşayan Adalgisa Soares Alves isimli bir kadın, beyinde sıvı birikmesi ve basın oluşturmasıyla oluşan nadir bir hastalık olan hidrosefali ile doğan... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T15:33+0300
2023-05-17T15:35+0300
dünya
hidrosefali
hastalık
brezilya
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Doktorlar, hastalığı hamilelik döneminde tespit edilen bebeğin yalnızca üç ay yaşayacağı tahmininde bulunmuştu.Şimdi ise 48 yaşındaki üç çocuk annesi, kızının doğumda 'dev bebek' olarak anılmasına neden olan bu hastalıkla günlük savaşını paylaştı. Anne, NeedToKnow.co.uk'ye yaptığı açıklamada "Bunun acımasız olduğunu düşünmüyorum, 'bebek' sevecen bir kelime ama ona 'koca kafalı' dediklerinde üzülüyorum. Çünkü o zaman bu sadece zalimlik olur. Ama önemli olan benim, tüm ailemizin ve arkadaşlarımızın Graziely'yi olduğu gibi sevmesi" dedi.Alves'in çocuğu, kafası yeni doğmuş bir bebek için ortalamadan daha büyük doğdu ve doğumdan sonra da çok sayıda ameliyata rağmen büyümeye devam etti. Kadın ayrıca, doğumundan önce veya hemen sonra hiçbir şey yapılamayacak durumda olduğunu, yürüyemediğini, konuşamadığını ve ne yazık ki yakın zamanda görme yeteneğini kaybettiğini söyledi:“Her gün onunla ilgileniyorum, onu yıkıyorum ve tüm sevgimle besliyorum. Kendimi Graziely'ye adadım ve benim ve tüm ailemizin ona iyi baktığını görmek beni mutlu ediyor. Yeğenler, kuzenler, teyzeler ve daha pek çok aile üyesi gelip onu görmeye ve onunla ilgilenmeye bayılıyor. Çalışmıyorum, sadece onunla ilgileniyorum, onunla ilgilendiğim için mutluyum ve onun gülümsemesini görmek beni tatmin ediyor. Umudumu asla kaybetmem çünkü ben inançlı bir kadınım ve her zaman Tanrı'yı her şeyin üstünde tutarım."Aile, mali olarak ise engellilik nedeniyle çalışamayanlar için uygulanan primsiz emeklilik planı 'BPC ödemelerine' bel bağlamış durumda. Bu sistemde, başvuru yapanların hak kazanabilmeleri için asgari ücretin yüzde 25'inden daha az bir aile gelirine sahip olmaları gerekiyor. Aile, Graziely için ayda 30 paket bebek bezi kullanıyor ve paket başına 75 real (12.20 euro) ödüyor. Toplamda ise bebeğin temel ihtiyaçları aylık 2.250 real (366 euro) tutuyor.Anne ayrıca, bebeğin yaşam mücadelesini Instagram'dan da güncel olarak paylaşıyor. İçeriklere yorum yapan kullanıcılar ise, Adalgisa'nın kızı için gösterdiği çabayı tebrik eden yorumlar yapıyor. Bir kullanıcı, "Siz bir meleksiniz, güzel ruh, tanrı sizi her zaman korusun" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise "Bu kadın harika bir anne" dedi.
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hidrosefali, hastalık, brezilya
hidrosefali, hastalık, brezilya

Brezilyalı anne, hidrosefali ile mücadele eden kızının mücadelesini anlattı: Tüm sevgimle besliyorum

15:33 17.05.2023 (güncellendi: 15:35 17.05.2023)
© Instagram / adalgisasoaresalvesBrezilyalı anne, hidrosefali ile mücadele eden kızının mücadelesini anlattı: Tüm sevgimle besliyorum
Brezilyalı anne, hidrosefali ile mücadele eden kızının mücadelesini anlattı: Tüm sevgimle besliyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© Instagram / adalgisasoaresalves
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Brezilya'da yaşayan Adalgisa Soares Alves isimli bir kadın, beyinde sıvı birikmesi ve basın oluşturmasıyla oluşan nadir bir hastalık olan hidrosefali ile doğan kızına insanlar tarafından isimler takıldığını ancak onun hala güzel olduğunu düşündüğünü söyledi.
Doktorlar, hastalığı hamilelik döneminde tespit edilen bebeğin yalnızca üç ay yaşayacağı tahmininde bulunmuştu.
Şimdi ise 48 yaşındaki üç çocuk annesi, kızının doğumda 'dev bebek' olarak anılmasına neden olan bu hastalıkla günlük savaşını paylaştı. Anne, NeedToKnow.co.uk'ye yaptığı açıklamada "Bunun acımasız olduğunu düşünmüyorum, 'bebek' sevecen bir kelime ama ona 'koca kafalı' dediklerinde üzülüyorum. Çünkü o zaman bu sadece zalimlik olur. Ama önemli olan benim, tüm ailemizin ve arkadaşlarımızın Graziely'yi olduğu gibi sevmesi" dedi.
Alves'in çocuğu, kafası yeni doğmuş bir bebek için ortalamadan daha büyük doğdu ve doğumdan sonra da çok sayıda ameliyata rağmen büyümeye devam etti.
Kadın ayrıca, doğumundan önce veya hemen sonra hiçbir şey yapılamayacak durumda olduğunu, yürüyemediğini, konuşamadığını ve ne yazık ki yakın zamanda görme yeteneğini kaybettiğini söyledi:
“Her gün onunla ilgileniyorum, onu yıkıyorum ve tüm sevgimle besliyorum. Kendimi Graziely'ye adadım ve benim ve tüm ailemizin ona iyi baktığını görmek beni mutlu ediyor. Yeğenler, kuzenler, teyzeler ve daha pek çok aile üyesi gelip onu görmeye ve onunla ilgilenmeye bayılıyor. Çalışmıyorum, sadece onunla ilgileniyorum, onunla ilgilendiğim için mutluyum ve onun gülümsemesini görmek beni tatmin ediyor. Umudumu asla kaybetmem çünkü ben inançlı bir kadınım ve her zaman Tanrı'yı her şeyin üstünde tutarım."
Aile, mali olarak ise engellilik nedeniyle çalışamayanlar için uygulanan primsiz emeklilik planı 'BPC ödemelerine' bel bağlamış durumda.
Bu sistemde, başvuru yapanların hak kazanabilmeleri için asgari ücretin yüzde 25'inden daha az bir aile gelirine sahip olmaları gerekiyor.
Aile, Graziely için ayda 30 paket bebek bezi kullanıyor ve paket başına 75 real (12.20 euro) ödüyor. Toplamda ise bebeğin temel ihtiyaçları aylık 2.250 real (366 euro) tutuyor.
Anne ayrıca, bebeğin yaşam mücadelesini Instagram'dan da güncel olarak paylaşıyor.
İçeriklere yorum yapan kullanıcılar ise, Adalgisa'nın kızı için gösterdiği çabayı tebrik eden yorumlar yapıyor.
Bir kullanıcı, "Siz bir meleksiniz, güzel ruh, tanrı sizi her zaman korusun" ifadelerini kullanırken, başka bir kullanıcı ise "Bu kadın harika bir anne" dedi.
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